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РИА Новости

В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух

05:43
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Фрунзенский районный суд во Владивостоке перенес на 7 июня заседание по административному делу о нарушении правил рыболовства в отношении одной из компаний-отловщиков морских животных, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ.
Во вторник суд начал рассмотрение административного дела в отношении ООО "Белый кит". На заседании было заявлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток. Среди вмененных нарушений - несоответствие технических средств, количества судов, неуведомление погранслужбы, незаконное место лова.
В среду судья рассмотрел и удовлетворил ходатайство компании о переносе заседания для вызова дополнительных свидетелей и предоставления дополнительных документов. Заседание состоится 7 июня в 10.00 (03.00 мск).
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
3 июня, 06:35
В "китовую тюрьму" в Приморье стали водить детские экскурсии
Дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина" суд рассмотрит 10 июня, ООО "Океанариум ДВ" - 11 июня.
История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье. Этим вопросом занимается контрольное управление администрации президента РФ. В середине мая власти Приморья заявили, что животных могут выпустить на волю в течение двух месяцев. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у компаний-отловщиков нельзя. Кроме того, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
4 апреля, 08:00
Чем закончится эпопея с косатками и белухами из бухты Средняя
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