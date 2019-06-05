В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Фрунзенский районный суд во Владивостоке перенес на 7 июня заседание по административному делу о нарушении правил рыболовства в отношении одной из компаний-отловщиков морских животных, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ.

Во вторник суд начал рассмотрение административного дела в отношении ООО "Белый кит". На заседании было заявлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток. Среди вмененных нарушений - несоответствие технических средств, количества судов, неуведомление погранслужбы, незаконное место лова.

В среду судья рассмотрел и удовлетворил ходатайство компании о переносе заседания для вызова дополнительных свидетелей и предоставления дополнительных документов. Заседание состоится 7 июня в 10.00 (03.00 мск).

Дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина" суд рассмотрит 10 июня, ООО "Океанариум ДВ" - 11 июня.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.