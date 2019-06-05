США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Российский Су-35 перехватил над Средиземным морем американский разведывательный самолет, сообщила пресс-служба Шестого флота США.

"Четвертого июня 2019 года американский самолет P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды в течение 175 минут", — говорится в заявлении.

Первую и третью встречи американцы сочли "безопасными", тогда как вторую назвали "небезопасной, поскольку Су-35 пролетел на высокой скорости непосредственно перед американским самолетом, что создало риск для пилотов и членов экипажа Poseidon.

"Члены экипажа Р-8А сообщили о волне турбулентности после второй встречи. Продолжительность перехвата составила примерно 28 минут", — добавили американские военные.

Отмечается, что хотя российский самолет находился в международном воздушном пространстве, но эти действия были "безответственными".

"Мы ожидаем, что они (российская сторона — ред.) будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов... Небезопасные перехваты повышают риск просчетов и возможность столкновения в воздухе", — говорится в заявлении.

Американские военные настаивают, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и "не провоцировал" российские действия.