Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства

ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Задержанный во вторник в Токио россиянин находится в следственном изоляторе и вскоре с ним встретятся сотрудники консульской службы, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Японии.

"Россиянин задержан за проникновение на территорию частной собственности. Сейчас он находится в следственном изоляторе, об этом японские власти уведомили консульский отдел. В ближайшее время сотрудники консульского отдела с ним встретятся", - сообщил собеседник из посольства.