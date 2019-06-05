Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства

ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Задержанный во вторник в Токио россиянин находится в следственном изоляторе и вскоре с ним встретятся сотрудники консульской службы, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Японии.
"Россиянин задержан за проникновение на территорию частной собственности. Сейчас он находится в следственном изоляторе, об этом японские власти уведомили консульский отдел. В ближайшее время сотрудники консульского отдела с ним встретятся", - сообщил собеседник из посольства.
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Во вторник стало известно, что 38-летний россиянин был задержан в одном из центральных районов Токио за проникновение на территорию частного дома. Свой поступок он объяснил тем, что хотел запустить с крыши дома дрон, так как оттуда открывается красивый вид.