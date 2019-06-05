Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T05:14Z
https://ria.ru/20190605/1555262123.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151432/44/1514324444_0:294:2816:1878_1036x0_80_0_0_348cd832028f2a076206d8aca9a025e8.jpg
РИА Новости

Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства

05:14
330
CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в ЯпонииПосольство РФ в Японии. Архивное фото
Посольство РФ в Японии. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 / Nissy-KITAQ / Посольство России в Токио в Японии
Посольство РФ в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 5 июн – РИА Новости. Задержанный во вторник в Токио россиянин находится в следственном изоляторе и вскоре с ним встретятся сотрудники консульской службы, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Японии.
"Россиянин задержан за проникновение на территорию частной собственности. Сейчас он находится в следственном изоляторе, об этом японские власти уведомили консульский отдел. В ближайшее время сотрудники консульского отдела с ним встретятся", - сообщил собеседник из посольства.
Восточные бескоготные выдры осматривают рыбу в подарочной упаковке в зоопарке во Франкфурте, Германия
24 мая, 14:16
На Бали задержали россиянина за контрабанду выдрят
Во вторник стало известно, что 38-летний россиянин был задержан в одном из центральных районов Токио за проникновение на территорию частного дома. Свой поступок он объяснил тем, что хотел запустить с крыши дома дрон, так как оттуда открывается красивый вид.
032000
Обсудить 0
ЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Российский истребитель Су-35. Архивное фото
США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Лента
новостей
Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
Генерал рассказал о возможностях системы ядерного возмездия "Периметр"
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе. Архивное фото
Источник рассказал о разработке первого российского "Мистраля"
Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Рыночная торговля в Калининграде. Архивное фото
Названы самые полезные ягоды
Испанские полицейские. Архивное фото
Испанская полиция предупредила о популярных способах "развода" туристов
Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
Офис Deutsche Bank
СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
03:31Эксперты рассказали о будущем феминитивов в русской речи
03:25Названы самые полезные ягоды
Лента новостейМолния