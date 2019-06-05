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РИА Новости
Война в Сирии

Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании

05:04
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ДАМАСК, 5 июн - РИА Новости. Российские врачи осмотрели сирийских детей, которые нуждаются в протезировании и готовят их к лечению в больницах России, сообщил журналистам директор института протезирования и ортезирования Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Константин Щербина.
Он рассказал, что прибыл в Сирию в составе мультидисциплинарной группы специалистов, в которую входят специалисты по протезированию верхних и нижних конечностей, травматологи-ортопеды, реабилитологи.
По словам Щербины, на первом этапе специалистам предстоит понять, какая конструкция протеза нужна в каждой конкретной ситуации. Кроме того, важно определить, нужна ли реконструкция культи с учетом того, что некоторые пациенты потеряли конечности после минно-взрывных ранений. В случае обнаружения подобных проблем необходима будет помощь хирурга.
"В РФ есть несколько таких учреждений, которые занимаются оказанием протезно-ортопедической помощи, также есть несколько учреждений, которые обладают клинической базой для реконструктивно-восстановительных операций на культе, но конкретно сейчас сказать, сколько пациентов в какую клинику попадут, я (не могу), не знаю", - добавил он.
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Студентка психологического факультета университета Аль-Баас город Хомс Рахаф Аднан Алид потеряла обе ноги три года назад. Когда она возвращалась домой с учебы, рядом с ней взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.
"Первую ногу оторвало сразу же в момент взрыва, а на второй ноге травма была незначительной, но из-за врачебной ошибки ее пришлось ампутировать через 20 дней. Конечно, я сильна духом, тогда я только поступила, учебу я бросать не стала, теперь учусь на третьем курсе в университете Аль-Баас Хомса", - рассказала она, отметив, что после окончания вуза планирует работать по профессии.
Аввад Хамуд Аль-Джасим также пришел на осмотр к российским врачам. Несколько месяцев назад он и еще несколько его родственников подорвались на мине, ему оторвало ногу. Четыре брата погибли на месте. "Я собирал трюфель и подорвался на мине. Это было пять месяцев назад ", - поделился он.
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Восьмилетний Али Асад потерял ногу из-за сильного удара током два года назад. Игрушка ребенка упала с балкона. Когда он пытался ее достать, то задел линии электропередачи головой. Серьезный ожог в итоге получила левая нога, правую пришлось ампутировать через 20 дней. "Я помню этот день, помню, когда упала игрушка, я спустился, чтобы поднять ее, она лежала на металлической крыше, я взял ее, поднял голову и задел провод, меня ударило током", - сказал Али Асад.
"Мы надеемся, что российские врачи смогут оказать помощь - ребенку нужно дальнейшее лечение, потому что ему требуется пластическая операция на шее, на ноге", - говорит отец мальчишки Сыба Асад.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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