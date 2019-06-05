Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Южная Корея считает важным улучшение американо-российских отношений, в особенности для развития проектов на Дальнем Востоке, сообщил член Национального собрания Республики Корея, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.
"Мы видим, что разворачивается торговая война между Китаем и США, и Республике Корея сложно находиться в таких условиях, развивать сотрудничество и торговлю. Нам становится понятно, что очень важно для Республики Корея улучшение американо-российских отношений, в особенности для развития проектов на Дальнем Востоке. Каждый раз, когда я приезжаю в США, встречают с конгрессменами в США, всегда говорю о необходимости улучшения отношений с РФ", - сказал Гиль.