Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США

"Мы видим, что разворачивается торговая война между Китаем и США, и Республике Корея сложно находиться в таких условиях, развивать сотрудничество и торговлю. Нам становится понятно, что очень важно для Республики Корея улучшение американо-российских отношений, в особенности для развития проектов на Дальнем Востоке. Каждый раз, когда я приезжаю в США, встречают с конгрессменами в США, всегда говорю о необходимости улучшения отношений с РФ", - сказал Гиль.