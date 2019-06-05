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РИА Новости

Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России

04:20
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спрос на водонагреватели в России за год серьезно подскочил в Тольятти и Ижевске, тогда как в Красноярске и Казани интерес к ним, напротив, снизился, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
Эксперты сервиса проанализировали изменение интереса к бойлерам для нагревания воды на сайте "Авито" в 2019 году по сравнению с прошлым годом. В целом рынок водонагревателей в России стабилен: спрос за год вырос на 1,8%, предложение сократилось на 0,3%.
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"В некоторых городах наблюдается интересная закономерность: на фоне значительного увеличения спроса заметно сокращается предложение. Так, Тольятти занял первое место по росту интереса к бойлерам (плюс 43,3%), а число выставленных объявлений снизилось на 19,8%. Вторым по увеличению спроса стал Ижевск (плюс 32,8%) – в нем предложение сократилось на 20,7%", - сообщили в "Авито".
Однако в нескольких городах ситуация обратная: интерес к технике снижается, а предложение – растет. "Например, Красноярск занял первое место как по снижению спроса на водонагреватели (минус 40,5%), так и по увеличению количества объявлений об их продаже (плюс 23,1%)", - указали в сервисе. В свою очередь в Казани предложение выросло за год на 14,3%, а интерес упал на 31%.
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В Москве спрос на водонагреватели снизился на 1,8%, тогда как предложение просело на 22%. В Санкт-Петербурге интерес к технике уменьшился за год на 12,9%, предложение - на 13,3%.
По оценке сервиса, в среднем по России стоимость бойлера за год снизилась на 1,6% и составила 7,43 тысячи рублей на момент исследования текущего года. Предложение о покупке самого дешевого водонагревателя можно найти в Ульяновске (там он стоит 4,32 тысячи рублей), а самый дорогой бойлер – в Красноярске (11,49 тысячи рублей).
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