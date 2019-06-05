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РИА Новости

В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным

04:14
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© AFP 2019 / Jung Yeon-JeСовместные учения Южной Кореи и США. Архивное фото
Совместные учения Южной Кореи и США. Архивное фото
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
Совместные учения Южной Кореи и США. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Власти Южной Кореи считают нежелательным укрепление альянса Республика Корея-США-Япония, сообщил член Национального собрания Республики Корея, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.

Президент Мун Чжэ Ин считает, что достаточно военно-политического альянса между Республикой Кореей и США, который поможет урегулировать проблемы Корейского полуострова, но при этом администрация нашей станы считает, что создание и укрепление альянса Республика Корея, США и Япония – нежелательное явление, поскольку такой формирующийся блок может представлять собой "малое НАТО" в Восточное Азии".

Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль в радиорубке Sputnik на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Сон Ён Гиль
Член Национального собрания Республики Корея
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