В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным

Президент Мун Чжэ Ин считает, что достаточно военно-политического альянса между Республикой Кореей и США, который поможет урегулировать проблемы Корейского полуострова, но при этом администрация нашей станы считает, что создание и укрепление альянса Республика Корея, США и Япония – нежелательное явление, поскольку такой формирующийся блок может представлять собой "малое НАТО" в Восточное Азии".