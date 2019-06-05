Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Адвокат Майкл Карвин, представляющий интересы предвыборного штаба президента Дональда Трампа, просит суд наказать демократов, подавших иск о "сговоре Трампа с Россией".

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в 2017 году начал расследовать предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

Не дожидаясь результатов расследования Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) в апреле 2018 года подал в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и утверждениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения Трампа.

Расследование Мюллера не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016. Именно это заключение и стало поводом для обращения адвоката в суд с просьбой о наказании НКДП (обращение защиты опубликовано во вторник в судебной базе данных).

Опираясь на выводы Мюллера, Карвин заявляет о том, что НКДП нарушает закон, продолжая обвинять Трампа в сговоре. Речь идет о процессуальном правиле 11, согласно которому, в частности утверждения в иске должны быть подтверждены доказательствами, а сам иск не должен подаваться с "ненадлежащей целью".