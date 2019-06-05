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РИА Новости

Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО

04:07
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль. Архивное фото
Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Южная Корея заинтересована в трехстороннем сотрудничестве на Дальнем Востоке РФ, но Северная Корея пока не может в нем участвовать, сообщил член Национального собрания Республики Корея, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.
"Что касается нашего сотрудничества на Дальнем Востоке, я думаю, мы хотели бы развивать трехстороннее сотрудничество. Но условия складывается таким образом, что Северная Корея не может участвовать в этом сотрудничестве", - отметил Гиль.
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