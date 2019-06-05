Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Южная Корея заинтересована в трехстороннем сотрудничестве на Дальнем Востоке РФ, но Северная Корея пока не может в нем участвовать, сообщил член Национального собрания Республики Корея, председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ён Гиль на открытии Дальневосточного российско-корейского форума во Владивостоке.