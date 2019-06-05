Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Суд федерального округа Колумбия, где находится Вашингтон, разрешил министерству юстиции США не публиковать транскрипты телефонных разговоров экс-советника президента США Майкла Флинна и бывшего посла РФ Сергея Кисляка, состоявшихся в декабре 2016 года.

В мае суд предписал минюсту обнародовать фрагменты из неотредактированной версии доклада специального прокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве" России в выборы в США, в том числе те, которые касаются Майкла Флинна.

"По итогам рассмотрения представлений правительства в ответ на это распоряжение правительство не обязано представлять какие-либо дополнительные материалы или информацию в публичный реестр", - говорится в решении судьи Эммета Салливана.

Ранее министерство юстиции США вопреки предписанию суда не обнародовало содержание разговоров. Ведомство указало, что не полагалось на записи этих разговоров для установления вины Флинна или определения рекомендаций для вынесения судебного решения.

В докладе Мюллера было описано взаимодействие Флинна с Кисляком, однако полные транскрипты их разговоров не были приведены.

Единственные материалы, предоставленные минюстом по предписанию суда, касались голосового сообщения, которое бывший адвокат Трампа Джон Доуд оставил адвокату Флинна Роберту Келнеру в ноябре 2017 года. При этом большая часть этого сообщения была процитирована в докладе Мюллера.

Флинн, генерал в отставке и бывший глава военной разведки США, проработал на высокой должности советника по нацбезопасности около трех недель в январе-феврале 2017 года. Он ушел в отставку после того, как его обвинили в обсуждении санкций с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Обвинения строились на утекших в прессу материалах прослушивания телефона Кисляка. Флинн представил различные версии того разговора, что позволило агентам ФБР обвинить его во лжи. Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР и согласился сотрудничать с Мюллером. Приговор Флинну пока не вынесен.

Мюллер около двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает, а также предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. Расследование не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.

Как указано в докладе Мюллера, Флинн просил Москву не отвечать на санкции, введенные уходящим президентом Бараком Обамой в конце 2016 года. По итогам разговора с послом РФ Сергеем Кисляком Флинн уверился в том, что Россия "не пойдет по пути эскалации, поскольку нацелена на хорошие отношения с новой администрацией".