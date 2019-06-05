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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok

03:48
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТабличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о проекте с инвестиционным фондом Baring Vostok на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в преддверии форума.

На ПМЭФ мы объявим о 10 соглашениях в различных секторах: об участии в проекте по формированию инфраструктуры для Северного морского пути, инвестиции в космическую отрасль, ведущего железнодорожного оператора, ряд сельхозпроектов, а также один из проектов совместно с фондом Baring.

Кирилл Дмитриев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ
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В первый день форума президент РФ Владимир Путин встретится с членами Международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества. Во встрече примут участие инвесторы со всех континентов с совокупным капиталом свыше 15 триллионов долларов, что является рекордным показателем.
"Встреча будет посвящена их планируемым инвестициям в национальные проекты России. Также они поделятся опытом инвестирования в национальные трансформации своих стран", - отметил Дмитриев.
Глава РФПИ ранее говорил, что фонд планирует совместную инвестицию с Baring Vostok в технологической сфере.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияЭкономика
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