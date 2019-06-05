РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok

Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует объявить о проекте с инвестиционным фондом Baring Vostok на Петербургском международном экономическом форуме, заявил в интервью РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев в преддверии форума.

На ПМЭФ мы объявим о 10 соглашениях в различных секторах: об участии в проекте по формированию инфраструктуры для Северного морского пути, инвестиции в космическую отрасль, ведущего железнодорожного оператора, ряд сельхозпроектов, а также один из проектов совместно с фондом Baring. Кирилл Дмитриев Глава РФПИ Глава РФПИ

В первый день форума президент РФ Владимир Путин встретится с членами Международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества. Во встрече примут участие инвесторы со всех континентов с совокупным капиталом свыше 15 триллионов долларов, что является рекордным показателем.

"Встреча будет посвящена их планируемым инвестициям в национальные проекты России. Также они поделятся опытом инвестирования в национальные трансформации своих стран", - отметил Дмитриев.

Глава РФПИ ранее говорил, что фонд планирует совместную инвестицию с Baring Vostok в технологической сфере.