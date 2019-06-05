Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг написала в Instagram, что является генетическим мужчиной, страдающим синдромом Морисса.
В своем посте в соцсети бывшая участница проекта писала о себе в мужском роде.
"Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда. 3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса", — отметила Ванг.
На странице ВКонтакте она призывает называть ее Томасом и просит "оставить в покое бедную оплеванную" Ванг, которая теперь будет просто брендом.
Синдром Морисса, или синдром нечувствительности к андрогенам (мужским половым гормонам), у генетических мужчин (с Y-хромосомой) проявляется в нарушении полового развития. У генетических женщин также встречается этот синдром, однако он не сильно влияет на нормальное половое развитие.