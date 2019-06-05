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РИА Новости

Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару

03:42
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМолодой человек ополаскивает голову в фонтане в московском парке искусств "Музеон". Архивное фото
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане в московском парке искусств Музеон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане в московском парке искусств "Музеон". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Накануне надвигающейся на Москву жары диетологи рассказали РИА Новости, зачем подсаливать еду, как правильно питаться и какие выбирать напитки для утоления жажды, чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил в жаркую погоду.
Ранее синоптики рассказали РИА Новости, что на этой неделе в столицу опять вернется 30-градусная жара. Такая погода считается некомфортной особенно для жителей мегаполиса.
По словам врачей-диетологов, жара негативно влияет на здоровье человека, работоспособность понижается, человек чувствует слабость, а виной всему большая потеря жидкостей.

Снижение иммунитета

Как считает профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева, в жару вместе с теряемой жидкостью из организма уходят необходимые витамины и минералы, что приводит к общему снижению иммунитета.
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"Человек теряет очень много жидкости в жаркую погоду при потоотделении и даже при дыхании, кровь становится при этом гуще, замедляется циркуляция по сосудам, и тем самым даже уменьшается обеспечение кислородом тканей и органов. При этом вместе с потом и теряемой жидкостью расходуются витамины группы В и витамин С, это может привести к витаминной недостаточности, и как следствие, к астении и снижению иммунитета, поэтому совершенно не случайно, что слабость, переутомляемость, а также простудные заболевания являются нередкими спутниками жарких дней", - отметила она.
Кроме того, в жару почти в два раза уменьшается слюноотделение, и сухость во рту приводит к нарушениям в усвоении пищи и снижению аппетита, именно поэтому специалисты советуют изменить свой рацион питания в жаркую погоду.

Пить, пить и еще раз пить

Опрошенные РИА Новости эксперты сошлись во мнении, что в жару следует выпивать минимум 3 литра жидкостей. При этом на первое место по выбору лучшего напитка для жары выходит чай. По мнению диетолога Королевой, следует отдать предпочтения зеленому и белому сортам чая.
Также имеет значение и температура напитка. По мнению заведующей кафедрой терапевтических дисциплин 2 ПМФИ, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Лейлы Болатчиевой, в жару стоит брать пример с азиатов и пить чай именно горячим.
"В Азии буквально литрами пьют чай, причем горячий. Действительно, эти напитки нормализуют теплообмен изнутри. Повышение температуры внутри, видимо, создает ощущение прохлады снаружи. Конечно, не очень эстетично, но обильное потоотделение при этом это тоже один из аргументов для нормализации теплообмена", - говорит она.
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Также, по ее мнению, в жару можно пить кисломолочные напитки, например, айран, а если его не удается найти в продаже, то в качестве замены можно использовать кефир, но лучше обезжиренный.
По мнению врача-диетолога Сергея Обложко, квас тоже допустимо пить в жаркую погоду, главное, выбрать менее сладкий.
"Кислый квас гораздо полезнее для здоровья, чем сладкий. Можно посмотреть количество сахара и общую калорийность. Если квас стремится к 40 калориям, то это такой опасненький квас. Если он укладывается в 20 калорий, то вполне нормально", - говорит он.
Про обычную воду тоже никто не забыл, она остается оптимальным вариантом напитка в жару. По словам Королевой, рекомендуется пить по 150-200 миллилитров обычной негазированной воды каждые 45 минут.
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Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
При этом все опрошенные РИА Новости специалисты единогласно заявили, что кофе и сладкие напитки лучше исключить, так как кофе отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает давление и дополнительно обезвоживает организм, а сладкие напитки не утоляют жажду и вредны сами по себе из-за огромного содержания сахара. Также в жару не рекомендуется потреблять алкогольные напитки, так как они тоже приводят к дополнительному обезвоживанию организма.

Два в одном

Еще одним источником жидкости и отличным блюдом в жаркое время, по мнению диетологов, является холодный летний суп. Например, окрошка, зеленый борщ или томатный гаспачо.
"Такой суп достаточно сытный, утоляет голод, но не вызывает пресыщения", - считает Обложко.
По его мнению, это отличный выбор блюда летом, так как большинству людей в жару меньше хочется есть.
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Подсаливать пищу – правильная стратегия

Несмотря на общее мнение, что соль задерживает воду в организме, врачи-диетологи говорят, что отказываться в жару от соли не нужно, а наоборот, соль в такое время даже полезна для организма, так как она восполняет минералы, которые теряются с потоотделением.
"С потом теряются минеральные соли, прежде всего, большое количество натрия, поэтому обильное питье и использование небольшого количества соли, быть может даже специальных солевых растворов, которые используют спортсмены, будет необходимо с целью восстановления водно-солевого баланса", - считает Королева.

Настало время овощей и фруктов

Летом диетологи в один голос советуют активно есть сезонные фрукты, ягоды, овощи и зелень, ведь они не только содержат влагу, но и компенсируют потерю витаминов и минералов, дают возможность получить антиоксиданты с целью улучшения иммунитета.
По мнению диетолога Королевой, при желании овощи и зелень можно употреблять и в виде фрешей, а свежевыжатых соков лучше избегать.
"Я бы не рекомендовала свежевыжатые соки в силу того, что это сладкий продукт, к тому же при замедлении пищеварения в жару будут создаваться условия для брожения в кишечнике. А вот свежеприготовленные фреши из овощей и салатной зелени будут компенсировать потерю влаги и давать возможность получить большое количество минералов", - отметила Королева.
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Лето – не повод становиться вегетарианцем

Несмотря на то что считается, что в жару рекомендуется отказываться от мяса, как от тяжелой и жирной пищи, это не повод переходить на одни овощи, достаточно заменить мясо на нежирные сорта рыбы и птицы, считает врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева.
"Тяжелая пища, мясная, жирная еда, ее лучше поменьше потреблять в жару, потому что чтобы переварить такую пищу, мы тратим много энергии, и это дополнительное нагревание и дополнительная энергия изнутри, а нам это не нужно в жару. Я не говорю совсем отказаться от мяса, но следует выбирать нежирные сорта. И еще можно летом заменить мясо на рыбу или на птицу", - говорит она.
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Главное – не переедать

Как говорят врачи, главное - не переедать, чтобы не появлялось чувство тяжести в желудке. Для этого нужно правильно распределить приемы пищи в течение дня, так, чтобы наибольшая калорийность питания приходилась на утро.
"Примерно 35-40% калорийности должно приходиться на завтраки, первые приемы пищи. Днем, в обед, это примерно будет четверть от общего количества энергии, которой человек должен получать за день, и 20% суточной калорийности должно приходиться на ужин", - отмечает Королева.
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