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РИА Новости

Эксперты рассказали о будущем феминитивов в русской речи

03:31
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости в преддверии Дня русского языка, рассказали о будущем активно использующихся сегодня "женских" форм существительных - феминитивов.
День русского языка отмечают в России и мире 6 июня. Дата выбрана неслучайно: в этот день 220 лет назад родился величайший поэт Александр Пушкин. Праздник был учрежден в феврале 2010 года Организацией Объединенных Наций (ООН) в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. Спустя год, 6 июня 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ, подписал указ, в соответствии с которым День русского языка стал ежегодным праздником.
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Пересесть с иглы на мужское лицо? А оно надо?..Международная индустрия рекламы дает сбои по линии сексизма. Или феминизма. Или неправильного понимания толерантности с политкорректностью. Чуток скреативил – и ты уже в силках то одного, то другого, то третьего.
В последнее время в социальных сетях появился новый тренд: когда вместо привычных слов пользователи начали использовать феминитивы - неклассические формы существительного женского рода для наименования разных профессий: появилась "авторка", "редакторка", "президентка" и так далее.

Временная мода

Язык развивается всегда, появление феминитивов - нормальный языковой процесс, считает проректор по науке института им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий.
"У этого движения языкового всегда есть несколько факторов, не бывает так, чтобы язык развивался всегда благодаря какому-то единственному импульсу… Язык меняется, потому что меняются условия жизни языкового коллектива, поэтому он подстраивается под наши потребности времени… Есть еще краткосрочные, нефундаментальные факторы. К числу таких факторов иногда могут относиться разного рода модные веяния, тенденции, которые врываются в язык, производят такой краткосрочный эффект, бардак наводят и потом также легко исчезают, и от них практически ничего не остается", - сказал он.
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Осадчий отметил, что феминитивы тоже относятся к таким краткосрочным явлениям, возникшим на волне некой моды.
По его словам, такие вещи очень быстро надоедают, и люди про это забывают. "Это не оказывает серьезного влияния на нашу речевую культуру, никак не меняет наш язык и связано только с такими эмоциональными мотивами или целями какой-то довольно небольшой группы носителей языка", - подчеркнул Осадчий.
В свою очередь кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Григорьева рассказала, что под влиянием английского языка возникли гендерные пары: бизнесмен и бизневумен, бармен и совсем новое барледи.
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"Невозможно предсказать, как будут развиваться события, потому что каждое изменение связано со многими причинами. Наиболее органично существуют в русском языке парные слова женского рода и мужского рода, которые образуются от существительных мужского рода с исконно русскими суффиксами -чик-, -ник-, -ик- и латинским суффиксом -ист-: летчик – летчица, художник – художница, пианист – пианистка, фигурист – фигуристка. Появляются новые модели феминитивов. Например, В конце XX века в речевую моду вошли слова бойфренд и гёрлфренд, пик их употребления пришелся на начало нулевых, но сейчас они ушли в тень. Какая-то тенденция на наших глазах превращается в общее правило, но затем она может сойти на нет", - отметила Григорьева.

Игра языка и никакого оскорбления

Григорьева также заметила, что в последнее время эти слова используются в феминистских сообществах, где они не могут содержать ничего оскорбительного.
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"С другой стороны, русский язык имеет такие богатые словообразовательные и стилистические возможности, что от наименований профессий, и женских, и мужских, можно производить слова с любыми оттенками значения. Вот один из примеров: актриса, актриска, актёрка, актрисуля, актрисулька. Если у говорящего нет намерения оскорбить кого-то, то и слово в его устах не прозвучит оскорбительно. А шутливые учителка, научница, филологиня только обогащают русскую разговорную речь", - сказала филолог.
Осадчий при этом добавил, что феминитивы - это стремление привлечь внимание к определенной идеологии.
"Я думаю, что все эти феминитивы возникли не с той целью, чтобы реально побороть в языке негатив по отношению к женщинам, это не так. Это стремление привлечь к этой идеологии внимание, пропиариться. Я знаю, что кафе феминистское какое-то в Петербурге открывали. И капучино можно называть капучинессо. Это классно, это смешно, это языковая игра. Я считаю, что это должно обязательно быть, чтобы жизнь не была пресной и скучной", - подчеркнул проректор.
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