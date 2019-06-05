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РИА Новости

Названы самые полезные ягоды

03:25
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРыночная торговля в Калининграде. Архивное фото
Рыночная торговля в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рыночная торговля в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, потому что та клубника, которая сейчас везде продается, массового производства. В связи с тем, что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной. То есть продукт хорошо выглядит, хорошо пахнет, но по вкусу он отличается, и, что очень важно, он очень сильно отличается с точки зрения химического состава", - рассказал врач-гастроэнтеролог, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко.
Поэтому те ягоды, которые не культивируются – голубика или брусника, например, с точки зрения пользы занимают первое место, хотя и являются менее доступными, уточнил врач.
В свою очередь, врач диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что в целом ягоды очень полезны и богаты витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь, силен. Содержание этих элементов в составе ягод может благотворно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживать иммунную систему, а также замедлять процессы старения.
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Черника и голубика, по словам эксперта, богата флавоноидами, то есть веществами, которые при попадании в организм активируют работу ферментов, в сравнении с другими ягодами, они являются лидерами по их количеству в составе.
Кроме того, ягоды разрешается употреблять и людям с сахарным диабетом, так как гликемический индекс, то есть способность повышать уровень глюкозы в крови, как правило, очень низкий, подчеркнула диетолог.
"Много информации, что ягоды вредно есть диабетикам, но если анализировать их состав, то это совершенно не так – углеводов небольшое количество, много клетчатки, несмотря на то, что это водянистый продукт. Из-за этого не происходит пикового повышения сахара в крови, поэтому ягоды можно употреблять пациентам с сахарным диабетом", - рассказала Ливанцова.
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Эксперты сходятся во мнении, что есть ягоды можно ежедневно, дневная порция составляет 100-120 граммов, при этом чтобы получить положительный эффект для здоровья от полезных витаминов, содержащихся в ягодах, их следует употреблять как минимум 3 раза в неделю.
А вот от употребления ягод на ужин лучше отказаться, поскольку они стимулируют секрецию, то они могут повышать аппетит, что не желательно в позднее время, поэтому их следует есть на завтрак, обед или полдник, уточнил Пилипенко.
Переедание ягод может вызвать урчание в животе, колики или диарею, поэтому лучше соблюдать рекомендуемую дневную норму, отмечают эксперты.
Противопоказанием к употреблению ягод, по словам гастроэнтеролога, являются все проблемы, связанные с воспалительными заболеваниями кишечника, панкреатит, гастрит и язва, кроме того ягоды нельзя употреблять людям, которые перенесли операцию по удалению желудка или части тонкой кишки.
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Если противопоказаний нет, то ягоды принесут только пользу для организма, считают врачи.
"Наличие в рационе ягод значимо влияет на состав микрофлоры кишечника, которая, как сейчас становится понятно, во многом определяет самочувствие организма как такового. Поэтому чем разнообразнее человек питается, чем больше у него видов овощей, ягод, фруктов в рационе, тем разнообразнее флора в кишечнике и тем больше положительных эффектов от этой флоры может получить организм", - пояснил Пилипенко.
Чтобы добиться максимального эффекта для организма, лучше не отдавать предпочтение какому-то одному конкретному виду ягод, а смешивать их или чередовать, тогда польза для здоровья будет существенно выше, отметили врачи.
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