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РИА Новости
Новое оружие России

Генерал рассказал о возможностях системы ядерного возмездия "Периметр"

03:06
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото
РИМ, 5 июн – РИА Новости. Возможное размещение в Европе американских ракет средней дальности вовсе не нивелирует ценность советско-российской системы ядерного возмездия "Периметр", заявил РИА Новости в Риме бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.
Созданная в советские времена система автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр" на Западе известна как "Мертвая рука". Минувшей осенью СМИ написали со ссылкой на Есина, что "Периметр" якобы окажется неэффективным в случае размещения новых американских ракет в Европе.
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В беседе с РИА Новости генерал посетовал, что не сведущие в вопросе журналисты исказили его высказывание, которое сводилось к тому, что "когда "Периметр" сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после удара агрессора".
"На самом же деле система "Периметр" способна выполнить свою главную задачу – обеспечить нанесение ответного ядерного удара по агрессору в чрезвычайной обстановке. Другой вопрос, что этот удар будет ослабленным, поскольку превентивным ударом агрессор поразит многие из наших стратегических ядерных средств", - сказал Есин на полях конференции Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Сейчас система, по сведениям собеседника агентства, "модернизирована, вполне работоспособна и эффективна".
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"Периметр" задействуется только в чрезвычайных условиях, когда в результате превентивного ядерного удара агрессора выведены из строя все центральные командные пункты государственного и военного управления, которые управляют стратегическими ядерными силами России, пояснил генерал.
По словам Есина, предназначение и "главная ценность" "Периметра" - "гарантированно обеспечить нанесение Россией ответного ядерного удара по агрессору в самой тяжелой обстановке".
Более подробные сведения о характеристиках "Периметра" не сообщаются из-за особой секретности проекта.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииВиктор ЕсинРакетные войска стратегического назначенияРоссияБезопасность
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