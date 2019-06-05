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РИА Новости

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400

02:57
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© РИА Новости / Михаил ТургиевПостоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
По ее словам, Россия на данный момент является главным в мире соперником США и НАТО, и Москва якобы постоянно пытается ослабить и разделить альянс, поэтому Турция не может иметь вооружения, которые созданы для того, чтобы противостоять американским ракетам.
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Кроме того, Хатчинсон отметила, что "Турция – это суверенное государство, которое может самостоятельно принимать решение", но Анкара не получит F-35, если на ее территории будут располагаться российские С-400.
"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - сказала постпред.
Ранее Анкара неоднократно заявляла, что не будет отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов. Согласно условиям договора, первая партия С-400 поступит уже в июле.
Турция также участвует в международной программе США по созданию военных самолетов F-35. В Анкаре многократно указывали на то, что российские ЗРК не несут в себе угрозу для американских истребителей. Также министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что поставляемые в страну зенитно-ракетные комплексы российского производства не будут интегрированы в систему ПВО НАТО.
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НАТОТурцияСШАВ мире
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