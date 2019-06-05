В США экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ушедший в отставку полицейский Скот Петерсон, охранявший школу во Флориде, где 14 февраля 2018 года произошла стрельба и погибли 17 человек, был задержан по обвинению в бездействии во время инцидента, сообщил департамент правоохранительных органов Флориды (FDLE).

"После проведенного расследования FDLE бывший полицейский школы Скот Петерсон был задержан сегодня в связи с обвинениями по семи пунктам за особо тяжкие преступления, связанные с отсутствием надзора за детьми, трем пунктам, связанным с преступной халатностью, и по обвинению в даче ложных показаний", - приводится в Twitter правоохранительных органов заявление главы департамента Рика Свеарингена.

Отмечается, что Петерсон "не сделал абсолютно ничего, чтобы остановить стрельбу в школе". По словам Свеарингена, нельзя найти оправданий полному бездействию Петерсона, и нет сомнений, что это бездействие стоило жизней.