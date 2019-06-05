Глава МИД Катара возглавит делегацию эмирата на ПМЭФ

ДОХА, 5 июн - РИА Новости, Юлия Троицкая. Заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани возглавит делегацию эмирата на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в офисе по связям с общественностью правительства Катара.

"Посольство Катара в Москве ждет для участия в экономическом форуме ряд официальных лиц различных ведомств Катара, в частности, министра иностранных дел Мухаммеда бен Абдеррахмана бен Джасема аль-Тани, министра финансов Шариф аль-Имади, председателя торгово-промышленной палаты Катара Халифу бен Джасема аль-Тани", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, в работе ПМЭФ примут участие генеральный секретарь Верховного комитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года Хассан ат-Тавади, глава Управления свободных экономических зон Катара Ахмед ас-Сейид, исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер, исполнительный директор Управления по инвестициям Катара Мансур аль-Махмуд, помощник генерального секретаря национального управления по туризму Хассан аль-Ибрагим. Участниками форума также станут представители финансового центра Катара.