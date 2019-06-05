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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава МИД Катара возглавит делегацию эмирата на ПМЭФ

02:00
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани. Архивное фото
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Катара Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани. Архивное фото
ДОХА, 5 июн - РИА Новости, Юлия Троицкая. Заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани возглавит делегацию эмирата на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в офисе по связям с общественностью правительства Катара.
"Посольство Катара в Москве ждет для участия в экономическом форуме ряд официальных лиц различных ведомств Катара, в частности, министра иностранных дел Мухаммеда бен Абдеррахмана бен Джасема аль-Тани, министра финансов Шариф аль-Имади, председателя торгово-промышленной палаты Катара Халифу бен Джасема аль-Тани", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, в работе ПМЭФ примут участие генеральный секретарь Верховного комитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года Хассан ат-Тавади, глава Управления свободных экономических зон Катара Ахмед ас-Сейид, исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер, исполнительный директор Управления по инвестициям Катара Мансур аль-Махмуд, помощник генерального секретаря национального управления по туризму Хассан аль-Ибрагим. Участниками форума также станут представители финансового центра Катара.
По словам представителя правительственного офиса, катарская делегация во время форума намерена провести встречи с рядом международных организаций высокого уровня.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019КатарРоссияЭкономика
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