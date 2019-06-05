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РИА Новости

Дипломат напомнил о позитивном опыте России в борьбе с пиратством

01:56
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират. Архивное фото
Сомалийский пират. Архивное фото
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
ООН, 5 июн - РИА Новости. Россия предлагает коллегам по Совбезу ООН использовать свой опыт борьбы с морским пиратством в Сомали и расширить его на Гвинейский залив, сообщил во вторник в ходе заседания Совета первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Надеемся, что опыт может быть использован для решения схожих проблем в Гвинейском заливе, в том числе в контексте возможного расширения географического мандата контактной группы на Гвинейский залив", - сказал Полянский.
Он напомнил, что "наша страна имеет позитивный опыт участия в международных усилиях по борьбе с пиратством в северо-западной части Индийского океана в рамках контактной группы по такой борьбе у берегов Сомали".
Пиратство в Гвинейском заливе, по словам Полянского, - это один из факторов нестабильности в центрально-африканском регионе.
"К сожалению, продолжаются разбойные нападения на иностранные морские суда, в том числе с захватом в заложники российских моряков", - сказал заместитель постпреда.
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Дмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНСомалиООНРоссияВ мире
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