Дипломат напомнил о позитивном опыте России в борьбе с пиратством

ООН, 5 июн - РИА Новости. Россия предлагает коллегам по Совбезу ООН использовать свой опыт борьбы с морским пиратством в Сомали и расширить его на Гвинейский залив, сообщил во вторник в ходе заседания Совета первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Надеемся, что опыт может быть использован для решения схожих проблем в Гвинейском заливе, в том числе в контексте возможного расширения географического мандата контактной группы на Гвинейский залив", - сказал Полянский.

Он напомнил, что "наша страна имеет позитивный опыт участия в международных усилиях по борьбе с пиратством в северо-западной части Индийского океана в рамках контактной группы по такой борьбе у берегов Сомали".

Пиратство в Гвинейском заливе, по словам Полянского, - это один из факторов нестабильности в центрально-африканском регионе.