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РИА Новости

Биржи США прибавили 2-2,6% на фоне надежд на снижение ставок ФРС

01:43
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Основные фондовые индексы США во вторник прибавили 2-2,6% на фоне надежд на снижение Федрезервом процентных ставок, свидетельствуют данные бирж.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 2,06%, до 25332,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,65%, до 7527,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 2,14%, до 2803,27 пункта.
Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник заявил, что регулятор будет "надлежащим образом" реагировать на риски, связанные с глобальной торговой войной и другими недавними событиями. Пауэлл отметил, что ФРС "внимательно следит за последствиями" торгового спора, который с момента последнего заседания ударил по глобальным долговым и фондовым рынкам, а также создал риски для роста американской и мировой экономики.
Накануне президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что снижение процентных ставок в США "может быть оправданным в ближайшее время", учитывая растущую угрозу для экономического роста, вызванную глобальной торговой напряженностью, а также слабую инфляцию.
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"Возможность снижения ставок ФРС определенно поддержала рынок и инвесторов. Также отсутствие плохих новостей по торговле плюс заявление ФРС о готовности поддержать экономику в случае необходимости способствовали ралли", - приводит агентство MarketWatch слова аналитика Voya Investment Management Кэрин Кавано (Karen Cavanaugh).
Акции компаний технологического сектора, резко снижавшиеся в понедельник, во вторник несколько компенсировали падение. Так, бумаги Facebook поднялись на 2%, Alphabet – на 1,6%, Netflix – на 4,98%, Amazon.com – на 2,18%.
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