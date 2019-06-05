Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

Так, согласно докладу, в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

По мнению аналитиков, такого результата Россия смогла достичь благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта, а также из-за реализации нескольких крупных энергетических проектов и проведению чемпионата мира по футболу. При этом подчеркивается, что на этот показатель не повлияло усиление международных санкций и давление мирового финансового рынка.

Однако при этом ВБ также снизил прогноз по росту российской экономики по итогам 2019 года. Так, эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4 до 1,2 процента. Согласно докладу, это вызвано снижением объемов добычи нефти, более жесткой валютной политикой вкупе с увеличением НДС в начале года.

Кроме того, Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6 процента, а в 2020 году, по мнению аналитиков, рост составит 2,7 процента.