Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Так, согласно докладу, в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
По мнению аналитиков, такого результата Россия смогла достичь благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта, а также из-за реализации нескольких крупных энергетических проектов и проведению чемпионата мира по футболу. При этом подчеркивается, что на этот показатель не повлияло усиление международных санкций и давление мирового финансового рынка.
Однако при этом ВБ также снизил прогноз по росту российской экономики по итогам 2019 года. Так, эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4 до 1,2 процента. Согласно докладу, это вызвано снижением объемов добычи нефти, более жесткой валютной политикой вкупе с увеличением НДС в начале года.
Кроме того, Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6 процента, а в 2020 году, по мнению аналитиков, рост составит 2,7 процента.
Причинами ухудшения прогнозов в ВБ называют мировую тенденцию создания торговых барьеров, финансовые "потрясения", а также более резкий спад в экономике ряда ведущих стран. Например, в США, согласно прогнозу, экономика вырастет на 2,5 процента по итогам текущего года, а в 2020 году этот показатель и вовсе снизится до 1,7 процента.