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РИА Новости

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

01:40
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Так, согласно докладу, в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
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По мнению аналитиков, такого результата Россия смогла достичь благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта, а также из-за реализации нескольких крупных энергетических проектов и проведению чемпионата мира по футболу. При этом подчеркивается, что на этот показатель не повлияло усиление международных санкций и давление мирового финансового рынка.
Однако при этом ВБ также снизил прогноз по росту российской экономики по итогам 2019 года. Так, эксперты понизили апрельский прогноз с 1,4 до 1,2 процента. Согласно докладу, это вызвано снижением объемов добычи нефти, более жесткой валютной политикой вкупе с увеличением НДС в начале года.
Кроме того, Всемирный банк снизил прогноз по росту мировой экономики по итогам 2019 года с 3 до 2,6 процента, а в 2020 году, по мнению аналитиков, рост составит 2,7 процента.
Причинами ухудшения прогнозов в ВБ называют мировую тенденцию создания торговых барьеров, финансовые "потрясения", а также более резкий спад в экономике ряда ведущих стран. Например, в США, согласно прогнозу, экономика вырастет на 2,5 процента по итогам текущего года, а в 2020 году этот показатель и вовсе снизится до 1,7 процента.
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РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Всё это золото,всемирный банк,росты ВВП,все эти валютные графики- это является не более,чем задурманивание людей!!! Государство+ это люди,что населяют эту территорию и возможность территории прокормить этих людей!!! На простого человека ни как ни действуют катировки валютного рынка и драг. Металлов,от него очень далек, всемирный банк,на него ни как не действует,ни бараль нефти,ни кубометры газа,на него действует один лишь рынок- рынок товаров в магазине или на рынке!!! Так,что вся это валокита с фондовыми биржами,с экспертами всемирного банка,это,льшь возня спекулянтов и их видимость своей значимости! Я проживу без золата,без нефти,без алмазов,а вот без хлеба,картошки и овощей- наврятли!!! По,моему,нам подменили жизненные приоритеты!!!
5 июня, 02:42
СБСветлозар Безустальный
53420019
Всё закономерно, чем у нас хуже, тем сильнее нас они хвалят
5 июня, 02:41
Николай Евгения Сухоручкины
3312109
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