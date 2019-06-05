Источник назвал дату спуска на воду малого ракетного корабля "Ингушетия"

Планы по оснащению ВМФ новыми кораблями были озвучены на военном совете флота. На нем присутствовал и уволившийся из Вооруженных сил в прошлом месяце экс-главком ВМФ Владимир Королев. Он рассказал, что гордится тем, что работал с "настоящими профессионалами морского дела", благодаря которым "удалось добиться присутствия Андреевского флага в Мировом океане". Экс-главком заявил, что у него нет никаких сомнений в профессионализме своего преемника Евменова. После этого Евменов с Королевым вместе провели церемонию награждения отличившихся адмиралов и офицеров.