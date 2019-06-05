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РИА Новости
Новое оружие России

Источник назвал дату спуска на воду малого ракетного корабля "Ингушетия"

01:33
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия", построенный Зеленодольским заводом имени Горького, спустят на воду в июне, сообщает в среду газета Вооруженных Сил РФ "Красная звезда".
Как сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли, спуск пройдет 11 июня.
"В июне состоится подъем флага и прием в состав ВМФ патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" и спуск на воду малого ракетного корабля "Ингушетия" проекта 21631, построенных Зеленодольским судостроительным заводом", - приводит издание слова главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова.
Также отмечается, что в июне начнутся швартовные испытания корабля противоминной обороны "Владимир Емельянов", а в июле закладка корабля противоминной обороны "Анатолий Шлемов" на Средне-Невском Судостроительном заводе.
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"Безусловно, что в сфере оснащения ВМФ новыми образцами вооружений и техники, будет приоритетным обеспечение завершения испытаний большого десантного корабля "Петр Моргунов", фрегата "Адмирал Касатонов", корвета "Гремящий", испытаний серийно строящихся малых ракетных кораблей и кораблей противоминной обороны", - добавил Евменов.
По его словам, Флот продолжит взаимодействовать с предприятиями оборонно-промышленного комплекса по строительству серийных кораблей крупного водоизмещения, модернизации больших противолодочных кораблей проекта 1155, ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Планы по оснащению ВМФ новыми кораблями были озвучены на военном совете флота. На нем присутствовал и уволившийся из Вооруженных сил в прошлом месяце экс-главком ВМФ Владимир Королев. Он рассказал, что гордится тем, что работал с "настоящими профессионалами морского дела", благодаря которым "удалось добиться присутствия Андреевского флага в Мировом океане". Экс-главком заявил, что у него нет никаких сомнений в профессионализме своего преемника Евменова. После этого Евменов с Королевым вместе провели церемонию награждения отличившихся адмиралов и офицеров.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииРоссияВМФ РФБезопасность
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