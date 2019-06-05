Савченко заявила, что Зеленский не дождется никакой справедливости

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что на Украине катастрофически не хватает судей.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский не сможет наказать виновных в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.

"Зеленский не успеет никого наказать. Он также не дождется никакой справедливости - до парламентских выборов точно", - сказала Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne во вторник.

По ее мнению, действующих судей на Украине необходимо переназначить.

"У нас (на Украине - ред.) катастрофически не хватает судей. Они не успевают и не успеют быстро рассмотреть судебное дело. Такую историю можно наблюдать, например, с убийством активистки Екатерины Гандзюк (экс-советницы мэра Херсона)", - добавила депутат Рады.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что украинские правоохранители задержали двух полицейских, которые, будучи пьяными, тяжело ранили пятилетнего мальчика в украинском городе Переяслав-Хмельницком.