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РИА Новости

Савченко заявила, что Зеленский не дождется никакой справедливости

01:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко. Архивное фото
Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Надежда Савченко. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что на Украине катастрофически не хватает судей.
По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский не сможет наказать виновных в убийстве пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
"Зеленский не успеет никого наказать. Он также не дождется никакой справедливости - до парламентских выборов точно", - сказала Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne во вторник.
По ее мнению, действующих судей на Украине необходимо переназначить.
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"У нас (на Украине - ред.) катастрофически не хватает судей. Они не успевают и не успеют быстро рассмотреть судебное дело. Такую историю можно наблюдать, например, с убийством активистки Екатерины Гандзюк (экс-советницы мэра Херсона)", - добавила депутат Рады.
Ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что украинские правоохранители задержали двух полицейских, которые, будучи пьяными, тяжело ранили пятилетнего мальчика в украинском городе Переяслав-Хмельницком.
Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера.
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