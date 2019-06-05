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РИА Новости
Культура

В Луганске представят первый художественный фильм ЛНР "Ополченочка"

00:57
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Первый полнометражный художественный фильм самопровозглашенной Луганской народной республики "Ополченочка" презентуют в Луганске на закрытом показе 7 июня, сообщил РИА Новости автор идеи фильма Роман Разум.
В прошлом октябре депутата Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила журналистам, что приняла участие в съемках первого полнометражного художественного фильма ЛНР "Ополченочка", в котором сыграла саму себя. Позже украинские СМИ сообщили, что командир танкового экипажа ДНР с позывным "Ветерок" Светлана Дрюк, ставшая прототипом одной из героинь фильма "Ополченочка", перешла на сторону украинских силовиков. В ДНР заявили, что женщина была похищена украинскими спецслужбами.
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"Седьмого мая 2019 года в Луганске состоится закрытый, предпремьерный, показ художественного фильма "Ополченочка", - рассказал Разум.
Он уточнил, что картина снята луганской киностудией "Лугафильм" при поддержке главы ЛНР Леонида Пасечника, Народной милиции ЛНР, министерства культуры, спорта и молодежи, МВД и МЧС ЛНР, а также других органов и учреждений республики, а также ряда общественных организаций и неравнодушных граждан.
"Наш фильм стал первым фильмом, снятым на территории Донбасса, о событиях "Русской весны". Фильм рассказывает о судьбах жителей Донбасса, неожиданно для себя оказавшихся в водовороте великих и трагических событий, инспирированных нацистским переворотом на Украине в феврале 2014 года, о российских добровольцах, пришедших им на выручку, о стойкости и героизме русского человека, о его верности славному прошлому и памяти своих выдающихся предков. О трудной, но и великой женской доле", - пояснил автор идеи.
Разум дополнил, что в прокат в Луганской народной республике фильм выйдет 8 июня.
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