Адвокат сочла законопроект о новом виде алиментов неоднозначным

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Адвокат Мария Куракина считает неоднозначным законопроект, в котором Минюст России предложил ввести новый вид алиментов.

Ранее Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом ребенка в таком случае должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определять суд.

"Хочу отметить, что этот законопроект, учитывая особенности экономического развития нашей страны, очень неоднозначный. При определении понятия "оплаты ребёнку жилья" алиментообязанного родителя нужно учитывать то, что по российскому семейному законодательству алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно. Учитывая уровень заработных плат в различных секторах экономики, можно рассчитать, что данные суммы зачастую находятся на уровне прожиточного минимума, а то и ниже - в практике приходилось видеть и такие случаи", - считает адвокат.

По ее словам, в законопроекте следует просчитать характеристики жилья для алиментообязанного родителя.

"Необходимо создание по всей стране четко определенного маневренного фонда, жилищного фонда, который мог бы предоставляться в таких случаях по договору социального найма малоимущим, признанным в установленном законом порядке таковыми, в случае, если и алиментообязанный родитель тоже либо малоимущий, либо не очень обеспеченный человек, либо имеет много детей и прочее", - полагает Куракина.

Адвокат полагает, что необходимо не допустить дисбаланса, при котором в семье, допустим, ребёнок имел бы долю, а после развода алиментообязанному родителю пришлось бы выплачивать сумму, существенно большую, чем прежний уровень обеспечения ребёнка в семье.

В феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Министерство также анонсировало разработку целого ряда поправок в семейное законодательство.