Мединский поделился впечатлениями от просмотра фильма "Донбасс. Окраина"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Создатели картины "Донбасс. Окраина" сделали первый шаг в осмыслении событий новейшей истории, такое мнение на премьере фильма в кинотеатре "Октябрь" выразил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Фильм режиссера Рената Давлетьярова рассказывает о вооруженном конфликте в Донбассе в 2014 году и снят на основе реальных событий, с очевидцами которых, ставшими прототипами героев фильма, знаком сценарист. Главный герой фильма – солдат украинской армии Соколов, который, спасаясь от обстрела в Донецке, попадает в подвал жилого дома, где знакомится с совершенно разными людьми с не менее разными судьбами. Главные роли в картине исполнили Гела Месхи, Сергей Холмогоров, Ульяна Курочкина, Женя Малахова, Валентина Попова и другие.

"Я рад приветствовать вас на премьере первого российского художественного фильма, посвященного войне в Донбассе. Вы спросите, почему так поздно, ведь война идет уже пятый год, и на Украине выпустили уже не один фильм, посвященный этим событиям. Я отвечу. Потому что события в Донбассе – это наша боль", – сказал Мединский.

Он отметил, что картина получилась необычной, поскольку она не навязывает какую-то конкретную точку зрения, а заставляет задуматься о том, как остановить или предотвратить подобные события.

"Авторы фильма "Донбасс. Окраина" сделали первый шаг в осмыслении событий нашей новейшей истории. Я от всего сердца желаю, чтобы вы получили от этого фильма не просто удовольствие, а чтобы вы получили инъекцию для размышлений", – подчеркнул министр.