Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции. Видео с инцидентом размещено на Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции. Видео с инцидентом размещено на сайте канала.

Начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов во время прямого включения из Донецка рассказывал о случаях нарушения режима прекращения огня украинскими военными. Один из приглашенных украинских экспертов Всеволод Непогодин в это время показал оппоненту неприличный жест.

На видео непонятно, что именно показал эксперт Безсонову, однако это вызвало бурную реакцию ведущего программы Евгения Попова, который потребовал от Непогодина немедленно покинуть студию.

"Вы что делаете? Уходите отсюда!" - громко сказал ведущий.

Покидая программу, Непогодин продолжил оскорблять представителя самопровозглашенной республики словами и жестами, однако Безсонов никак не отреагировал на поведение украинского эксперта и продолжил свою речь.

Когда он закончил выступление, другая ведущая программы Ольга Скабеева подчеркнула, что Непогодин больше никогда не появится в программе.

"Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе. Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса", - сказал она.

Попов подчеркнул, что у людей могут быть разные мнения, но "так вести себя просто недопустимо".