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РИА Новости

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

00:52
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© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы "60 минут"
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции. Видео с инцидентом размещено на сайте канала.
Начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов во время прямого включения из Донецка рассказывал о случаях нарушения режима прекращения огня украинскими военными. Один из приглашенных украинских экспертов Всеволод Непогодин в это время показал оппоненту неприличный жест.
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На видео непонятно, что именно показал эксперт Безсонову, однако это вызвало бурную реакцию ведущего программы Евгения Попова, который потребовал от Непогодина немедленно покинуть студию.

"Вы что делаете? Уходите отсюда!" - громко сказал ведущий.

Покидая программу, Непогодин продолжил оскорблять представителя самопровозглашенной республики словами и жестами, однако Безсонов никак не отреагировал на поведение украинского эксперта и продолжил свою речь.
Когда он закончил выступление, другая ведущая программы Ольга Скабеева подчеркнула, что Непогодин больше никогда не появится в программе.

"Этот так называемый украинский эксперт, Всеволод Непогодин, более никогда не появится в нашей программе. Исходим из того, что это неуважение к зрителям российского телевидения и жителям Донбасса", - сказал она.

Попов подчеркнул, что у людей могут быть разные мнения, но "так вести себя просто недопустимо".
Похожий инцидент с этим же украинским экспертом произошел в середине мая, когда Владимир Соловьев выгнал Непогодина из студии программы "Кто против" за высказывания об Иосифе Сталине и Степане Бандере.
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Россия-1 (телеканал)Общество
Популярные комментарии
Может пора уже отстать лт Украины! Право только украинского народа - какой путь развития выбрать и членами каких блоков быть..
5 июня, 01:23
Валерий Буторин
26010080
Зря неприличные жесты показывал,надо было просто сказать- пoшел в ж…пy отсюда,как михеев,и никто бы не выгнал тогда…
5 июня, 01:17
ggogol.7
17401439
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