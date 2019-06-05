В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Закон, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство, не будет способствовать мирному урегулированию конфликта, сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР пояснили, что в четверг в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство, но с текстом документа нет возможности ознакомиться, поскольку он отсутствует на официальных порталах.

Именно позиция украинских властей по дискриминации людей на основе политических взглядов, происхождения, национальности, языка, вероисповедания и стала причиной гражданской войны на территории Украины. А теперь к этому перечню также смело можно добавить и незаконное лишение частной собственности... Подобные заявления никогда не будут способствовать конструктивному диалогу и мирному урегулированию конфликта на территории Донбасса. Дарья Морозова Омбудсмен ДНР Омбудсмен ДНР

Омбудсмен предположила, что принятие этого закона, как и сам законопроект, всего лишь часть предвыборной кампании.

"Также не исключаю, что такого рода законопроекты являются всего лишь политическим заигрыванием с возможным электоратом накануне парламентских выборов, которые должны состоятся (на Украине - ред.) 21 июля 2019 года", - отметила она.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.