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РИА Новости

В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса

00:32
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке. Архивное фото
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Акция "Выбор Донбасса" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Закон, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство, не будет способствовать мирному урегулированию конфликта, сказала журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
В аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР пояснили, что в четверг в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство, но с текстом документа нет возможности ознакомиться, поскольку он отсутствует на официальных порталах.

Именно позиция украинских властей по дискриминации людей на основе политических взглядов, происхождения, национальности, языка, вероисповедания и стала причиной гражданской войны на территории Украины. А теперь к этому перечню также смело можно добавить и незаконное лишение частной собственности... Подобные заявления никогда не будут способствовать конструктивному диалогу и мирному урегулированию конфликта на территории Донбасса.

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР
Омбудсмен предположила, что принятие этого закона, как и сам законопроект, всего лишь часть предвыборной кампании.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
3 июня, 13:40
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
"Также не исключаю, что такого рода законопроекты являются всего лишь политическим заигрыванием с возможным электоратом накануне парламентских выборов, которые должны состоятся (на Украине - ред.) 21 июля 2019 года", - отметила она.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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