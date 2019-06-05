В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Ранее пресс-служба столичной подземки в Twitter сообщала об остановке движения на Серпуховско-Тимирязевской линии - от станции "Чеховская" до станции "Владыкино" - из-за падения пассажира на пути.

"Четвертого июня около 22.34 на станции метро "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого москвичка, в возрасте порядка 60 лет, упала на жесткий путь под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую", - сказал Мышляев.

По его словам, полиция сразу вызвала скорую помощь, которая и констатировала смерть потерпевшей с предварительным диагнозом "поездная травма, несовместимая с жизнью".