Аруба продлит режим закрытой границы с Венесуэлой

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Власти нидерландского острова Аруба в Карибском море сообщили во вторник, что режим закрытой границы с Венесуэлой продлится еще три месяца.

"Правительство Арубы решило продлить закрытие границы еще на три месяца. С учетом того, что происходит в Венесуэле, мы должны оценить ситуацию, чтобы затем принять новое решение", - приводит портал Nacional заявление премьер-министра Арубы Эвелин Вевер-Крус.

В начале мая вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что правительство страны открывает наземную границу с Бразилией и авиационное и морское сообщение с островом Аруба. Граница с Бразилией была закрыта с 21 февраля перед намечавшимся на 23 февраля началом поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Также в конце февраля были закрыты границы с островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Кюрасао являлся одним из пунктов сбора помощи для страны.