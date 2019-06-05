Аруба продлит режим закрытой границы с Венесуэлой

МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Власти нидерландского острова Аруба в Карибском море сообщили во вторник, что режим закрытой границы с Венесуэлой продлится еще три месяца.
"Правительство Арубы решило продлить закрытие границы еще на три месяца. С учетом того, что происходит в Венесуэле, мы должны оценить ситуацию, чтобы затем принять новое решение", - приводит портал Nacional заявление премьер-министра Арубы Эвелин Вевер-Крус.
3 июня, 13:33"Русские уходят из Венесуэлы": американские СМИ вбросили очередную фальшивкуВашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.
В начале мая вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что правительство страны открывает наземную границу с Бразилией и авиационное и морское сообщение с островом Аруба. Граница с Бразилией была закрыта с 21 февраля перед намечавшимся на 23 февраля началом поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Также в конце февраля были закрыты границы с островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Кюрасао являлся одним из пунктов сбора помощи для страны.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.