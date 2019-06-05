Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T00:14Z
https://ria.ru/20190605/1555260677.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Аруба продлит режим закрытой границы с Венесуэлой

00:14
216
МЕХИКО, 5 июн – РИА Новости. Власти нидерландского острова Аруба в Карибском море сообщили во вторник, что режим закрытой границы с Венесуэлой продлится еще три месяца.
"Правительство Арубы решило продлить закрытие границы еще на три месяца. С учетом того, что происходит в Венесуэле, мы должны оценить ситуацию, чтобы затем принять новое решение", - приводит портал Nacional заявление премьер-министра Арубы Эвелин Вевер-Крус.
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
3 июня, 13:33
"Русские уходят из Венесуэлы": американские СМИ вбросили очередную фальшивкуВашингтон крайне раздражен происходящим в Венесуэле. И неудачной попыткой революции, и присутствием там России, и ее политической позицией: судьбу страны должны решать сами венесуэльцы. Вот и приходится США выдавать желаемое за действительность.
В начале мая вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами сообщил, что правительство страны открывает наземную границу с Бразилией и авиационное и морское сообщение с островом Аруба. Граница с Бразилией была закрыта с 21 февраля перед намечавшимся на 23 февраля началом поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Также в конце февраля были закрыты границы с островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Кюрасао являлся одним из пунктов сбора помощи для страны.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
011000
Обсудить 1
Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаАрубаВ мире
Рекомендуем
Офис Deutsche Bank
СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
РИА
Новости
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
США, Британия и Норвегия осудили разгон оппозиции в Судане
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
В администрации Зеленского анонсировали саммит Украина-ЕС в Киеве
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
В США опровергли сообщения СМИ об условии признания легитимности Асада
Лента
новостей
Строительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"
Председатель комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль. Архивное фото
Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Надежда Савченко. Архивное фото
Савченко заявила, что Зеленский не дождется никакой справедливости
Ракета-носитель Чанчжэн-7
Китай осуществит первый в стране запуск спутников с морского космодрома
Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
СМИ рассказали о мощности последней испытанной в КНДР ядерной бомбы
Стрельба в школе в американском штате Флорида. 14 февраля 2018
В США экс-полицейского задержали за бездействие во время стрельбы в школе
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард. Архивное фото
РВСН поставят на дежурство три полка с "Ярсами" и один с "Авангардами"
Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации. Архивное фото
Правительство Белоруссии одобрило поправки в соглашение о ВТС с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния