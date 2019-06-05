РВСН поставят на дежурство три полка с "Ярсами" и один с "Авангардами"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 года поставят на боевое дежурство три ракетных полка с подвижными комплексами "Ярс" и один с комплексом "Авангард", сообщили в среду в группе информационного обеспечения РВСН.

"До конца текущего года в РВСН будет поставлено свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники, что обеспечит постановку на боевое дежурство ракетных полков подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" полного состава в Йошкар-Олинском, Иркутском и Барнаульском ракетных соединениях, двух пусковых установок стационарного базирования в Козельском ракетном соединении, а также ракетного полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в Ясненском ракетном соединении", - говорится в сообщении.

Как добавили в Минобороны, РВСН получат до конца 2019 года более 30 межконтинентальных баллистических ракет, а доля современного вооружения поднимется до 76%.