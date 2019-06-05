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РИА Новости
Новое оружие России

РВСН поставят на дежурство три полка с "Ярсами" и один с "Авангардами"

00:06
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© Михаил КлиментьевВидеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард". Архивное фото
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард. Архивное фото
© Михаил Климентьев
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения до конца 2019 года поставят на боевое дежурство три ракетных полка с подвижными комплексами "Ярс" и один с комплексом "Авангард", сообщили в среду в группе информационного обеспечения РВСН.
"До конца текущего года в РВСН будет поставлено свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники, что обеспечит постановку на боевое дежурство ракетных полков подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" полного состава в Йошкар-Олинском, Иркутском и Барнаульском ракетных соединениях, двух пусковых установок стационарного базирования в Козельском ракетном соединении, а также ракетного полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в Ясненском ракетном соединении", - говорится в сообщении.
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Как добавили в Минобороны, РВСН получат до конца 2019 года более 30 межконтинентальных баллистических ракет, а доля современного вооружения поднимется до 76%.
"До конца 2019 учебного года планируется обеспечить ввод в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76%, и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", - говорится в сообщении.
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1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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Новое оружие РоссииАвангардPC-24 «Ярс» (ракета)Ракетные войска стратегического назначенияРоссияБезопасность
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