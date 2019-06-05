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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфис Deutsche Bank
Офис Deutsche Bank
© РИА Новости / Антон Денисов
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Офис Deutsche Bank . Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Deutsche Bank конфисковал 20 тонн принадлежащего Венесуэле золота из-за невыполнения ею финансового соглашения по выплате полученного в 2016 году кредита, сообщает Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Агентство отмечает, что ни представители Deutsche Bank, ни пресс-служба Центрального банка Венесуэлы не согласились предоставить комментарий.
Золотые слитки
25 апреля, 13:16
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По информации агентства, в рамках подписанного в 2016 году соглашения Венесуэла получила кредит от банка на 750 миллионов долларов и предоставила 20 тонн золота в качестве залога. Сообщается, что Венесуэла не выполнила условия соглашения, срок которого должен был истечь в 2021 году, в связи с чем банк решил досрочно прекратить его действие и конфисковать золото.
В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис, усугубленный действием введенных против страны финансовых и экономических санкций. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Венесуэлы в 2019 году потеряет 25%, в следующем году - 10%, инфляция прогнозируется на уровне в 10 миллионов процентов в 2019 и в 2020 годах.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеDeutsche BankВенесуэлаЭкономика
Популярные комментарии
А что надо было сделать?Списать долг?
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