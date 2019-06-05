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РИА Новости
Культура

В Москве откроется выставка "Второй фронт"

Вчера, 07:14
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© РИА Новости / Максим БлиновВ Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве
В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Музее Победы открывается выставка "Второй фронт", посвященная 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года.
В экспозиции покажут около 200 раритетов из фондов Музея Победы, личных коллекций потомков прославленных полководцев Великой Отечественной, Музея военной авиации имени Шеннолта (город Монро, Луизиана, США) и Национального музея Военной истории (Люксембург).
Разделы выставки посвящены основным этапам создания Антигитлеровской коалиции, высадке союзных войск в Западной Европе и обеспечению поставок по Ленд-Лизу. Посетители увидят личные вещи адмирала Николая Харламова, сыгравшего важнейшую роль в создании и проведении арктических конвоев: именно он был приглашен в качестве официального наблюдателя от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии.
Также в экспозицию вошли форма и амуниция военнослужащих армий США, Великобритании и Канады, вооружение – от винтовок и пистолетов-пулеметов до гранатометов и минометов, фотографии боевых действий на побережье Нормандии (из коллекции Музея военной авиации имени Шеннолта) и Арденнской операции (из фондов Национального музея Военной истории).
Особое внимание на "Втором фронте" уделено знаменитой встрече советских и американских войск на реке Эльбе в Германии в апреле 1945 года. Посетителям представят предметы обмундирования и вооружение 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии, принявших участие в этом эпизоде войны.
Среди уникальных экспонатов – личные вещи командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Конева, вручавшего орден Суворова американскому генералу Омару Брэдли, участнику открытия Второго фронта. Рядом в витрине представят кокарду с американской генеральской фуражки, подаренную Брэдли Коневу.
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыИнспекция американских групп войск 26 июля 1944, Нормандия
Инспекция американских групп войск 26 июля 1944, Нормандия
1 из 4
Инспекция американских групп войск 26 июля 1944, Нормандия
© Фото : пресс-служба Музея Победы
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыПриезд миссии в Лондон. 8 июля 1941
Приезд миссии в Лондон. 8 июля 1941
2 из 4
Приезд миссии в Лондон. 8 июля 1941
© Фото : пресс-служба Музея Победы
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыНормандия, июль 1944
Нормандия, июль 1944
3 из 4
Нормандия, июль 1944
© Фото : пресс-служба Музея Победы
© Фото : пресс-служба Музея Победы

Заседание Европейской консультативной комиссии, отель "Савой", Лондон, 1944

Заседание Европейской консультативной комиссии, отель савой, лондон, 1944
4 из 4

Заседание Европейской консультативной комиссии, отель "Савой", Лондон, 1944

© Фото : пресс-служба Музея Победы
1 из 4
Инспекция американских групп войск 26 июля 1944, Нормандия
© Фото : пресс-служба Музея Победы
2 из 4
Приезд миссии в Лондон. 8 июля 1941
© Фото : пресс-служба Музея Победы
3 из 4
Нормандия, июль 1944
© Фото : пресс-служба Музея Победы
4 из 4

Заседание Европейской консультативной комиссии, отель "Савой", Лондон, 1944

© Фото : пресс-служба Музея Победы
Адмирал Николай Харламов - глава военной миссии СССР в Великобритании, военный атташе в 1941-1944 годах, ключевая фигура в ведении переговоров с британскими союзниками об открытии Второго Фронта в Европе. Дважды Командующий Балтийским Флотом после войны (1950-54, 1956-59), во время Карибского Кризиса отвечал за доставку ракет кораблями из Севастополя.
Художник Павел Беньков на фоне работы Подруги
23 мая, 13:00
В Москве 5 июня откроется выставка художников Фешина и Бенькова
Музей Победы, площадь Победы, 3, "Второй фронт", 5 июня – 29 сентября
800001
КультураМузей ПобедыЛюксембургМосква
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