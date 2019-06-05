В Москве откроется выставка "Второй фронт"

В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Музее Победы открывается выставка "Второй фронт", посвященная 75-летию открытия войсками союзников Второго фронта в Европе 6 июня 1944 года.

В экспозиции покажут около 200 раритетов из фондов Музея Победы, личных коллекций потомков прославленных полководцев Великой Отечественной, Музея военной авиации имени Шеннолта (город Монро, Луизиана, США) и Национального музея Военной истории (Люксембург).

Разделы выставки посвящены основным этапам создания Антигитлеровской коалиции, высадке союзных войск в Западной Европе и обеспечению поставок по Ленд-Лизу. Посетители увидят личные вещи адмирала Николая Харламова, сыгравшего важнейшую роль в создании и проведении арктических конвоев: именно он был приглашен в качестве официального наблюдателя от СССР за высадкой союзных войск в Нормандии.

Также в экспозицию вошли форма и амуниция военнослужащих армий США, Великобритании и Канады, вооружение – от винтовок и пистолетов-пулеметов до гранатометов и минометов, фотографии боевых действий на побережье Нормандии (из коллекции Музея военной авиации имени Шеннолта) и Арденнской операции (из фондов Национального музея Военной истории).

Особое внимание на "Втором фронте" уделено знаменитой встрече советских и американских войск на реке Эльбе в Германии в апреле 1945 года. Посетителям представят предметы обмундирования и вооружение 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской дивизии Красной Армии, принявших участие в этом эпизоде войны.

Среди уникальных экспонатов – личные вещи командующего 1-м Украинским фронтом маршала Ивана Конева, вручавшего орден Суворова американскому генералу Омару Брэдли, участнику открытия Второго фронта. Рядом в витрине представят кокарду с американской генеральской фуражки, подаренную Брэдли Коневу.

© Фото : пресс-служба Музея Победы Инспекция американских групп войск 26 июля 1944, Нормандия 1 из 4 Инспекция американских групп войск 26 июля 1944, Нормандия © Фото : пресс-служба Музея Победы © Фото : пресс-служба Музея Победы Приезд миссии в Лондон. 8 июля 1941 2 из 4 Приезд миссии в Лондон. 8 июля 1941 © Фото : пресс-служба Музея Победы © Фото : пресс-служба Музея Победы Нормандия, июль 1944 3 из 4 Нормандия, июль 1944 © Фото : пресс-служба Музея Победы © Фото : пресс-служба Музея Победы Заседание Европейской консультативной комиссии, отель "Савой", Лондон, 1944 4 из 4 Заседание Европейской консультативной комиссии, отель "Савой", Лондон, 1944 © Фото : пресс-служба Музея Победы 1 из 4 Инспекция американских групп войск 26 июля 1944, Нормандия © Фото : пресс-служба Музея Победы 2 из 4 Приезд миссии в Лондон. 8 июля 1941 © Фото : пресс-служба Музея Победы 3 из 4 Нормандия, июль 1944 © Фото : пресс-служба Музея Победы 4 из 4 Заседание Европейской консультативной комиссии, отель "Савой", Лондон, 1944 © Фото : пресс-служба Музея Победы

Адмирал Николай Харламов - глава военной миссии СССР в Великобритании, военный атташе в 1941-1944 годах, ключевая фигура в ведении переговоров с британскими союзниками об открытии Второго Фронта в Европе. Дважды Командующий Балтийским Флотом после войны (1950-54, 1956-59), во время Карибского Кризиса отвечал за доставку ракет кораблями из Севастополя.