"Трясина для России". Почему Запад не спешит восстанавливать Сирию

Сирийские военные с российским флагом во время митинга в городе Тартус, Сирия

Сирийские военные с российским флагом во время митинга в городе Тартус, Сирия

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Последние два месяца правительственные силы Сирии и гаранты перемирия — Россия, Турция и Иран — пытаются отбить у радикалов север страны. Запад тем временем открывает новый фронт — дипломатический, склоняя всех к некой "сделке". Но стороны слишком по-разному смотрят на постконфликтное развитие Сирии. В ситуации разбиралось РИА Новости.

Бои за Идлиб

Бои за провинцию Идлиб, которая остается под контролем сирийской оппозиции, идут второй месяц. По мере укрепления позиций правительственных войск, поддерживаемых российской авиацией, усиливается критика Запада. США и ЕС обвиняют президента Сирии Башара Асада в гуманитарном кризисе, возникшем в Идлибе в результате обстрелов. При этом каждый раз напоминают о том, что еще в октябре прошлого года именно Россия совместно с Турцией объявили эту северную сирийскую провинцию демилитаризованной. Тогда это сдержало широкомасштабное наступление сирийской армии, зато Анкара взяла на себя размежевание террористов и сирийской оппозиции. Однако процесс затянулся, и идлибская зона снова оказалась в руках радикалов.

Москва пока следует договоренностям с турецкими властями и удерживает Башара Асада от военной операции по взятию Идлиба. Пользуясь этим, боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* несколько раз пытались нанести удар. В конце мая российская база в Хмеймиме неоднократно обстреливалась террористами. Более того, оппозиция обвинила сирийскую армию в применении химического оружия. Все это Дамаск расценил как провокацию.

На днях Бельгия, Германия и Кувейт запросили экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы принять резолюцию с призывом прекратить обстрелы Идлиба. Но Россия заблокировала эту инициативу. "Так называемая гуманитарная "тройка" не выражала беспокойства, когда незаконно действующая в Сирии коалиция равняла с землей Хаджин или Багуз. "Освобожденная" Ракка до сих пор лежит в руинах", — прокомментировали это решение российские дипломаты.

На этом фоне неожиданно появилась информация о том, что западные страны и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии. По сообщениям СМИ, даже рассматривалась возможность отмены санкций против Дамаска. Однако в обмен Башар Асад должен провести в стране реформы, а главное — отказаться от тесного взаимодействия с Ираном.

"Я не стал бы забегать вперед и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство", — прокомментировал возможную сделку по Сирии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Деньги в обмен на реформы

Два года назад, когда армия Башара Асада при поддержке российской авиации взяла под контроль большую часть страны, встал вопрос: что дальше? В Москве первыми подняли проблему постконфликтного возрождения Сирии: от этого зависит и стабилизация в Европе (в том числе в вопросе беженцев), и безопасность Ближнего Востока. Упоминали и о культурных ценностях, которые предстоит восстановить.

"Мы за эти годы освободили практически 95 процентов территории Сирийской Республики. Сейчас нужно сформировать конституционный комитет, работа идет непросто, но все-таки движется вперед", — комментировал предварительные итоги военной операции Владимир Путин, призывая международное сообщество присоединиться к восстановлению этой страны.

Западные политики согласились с этим и пообещали подумать, чем могли бы помочь. Но от слов к делу не перешли. Финансовую помощь европейские чиновники поставили в зависимость от политических реформ и выразили сомнения, что усидевший в кресле президента Асад готов их проводить. Нет в Брюсселе и понимания того, как сирийский режим намерен взаимодействовать с оппозицией.

Перспектива решить проблему беженцев за счет помощи послевоенной Сирии тоже не прельстила европейцев. Покинувшие родину сирийцы вряд ли захотят вернуться в разрушенные дома, чтобы безуспешно искать заработок. Поэтому чем дольше будут действовать санкции в отношении режима Асада, тем быстрее он согласится на реформы, полагают в Брюсселе.

Но польза от сотрудничества по сирийскому восстановлению все же перевешивает опасения, уверены эксперты Российского совета по международным делам (РСМД). В исследовании "Примирить непримиримое: подходы России и Европы к восстановлению в Сирии", предоставленном РИА Новости, отражены и европейская, и российская точки зрения.

Проблемы семантики

Принявший участие в исследовании РСМД Йост Хильтерман, возглавляющий программу Международной кризисной группы по Ближнему Востоку и Северной Африке, не понаслышке знаком с настроениями и в сирийском, и в европейском обществах. Он признает, что Асад при поддержке Москвы подавил основные очаги терроризма, но опасается возможного затягивания операции в провинции Идлиб на северо-востоке страны.

"Режим хотел бы захватить провинцию, но это не получится без поддержки России. Москва же не дает зеленый свет масштабному наступлению, предпочитая постепенное освобождение Идлиба, чтобы не поставить под угрозу важные для нее отношения с Турцией", — отмечает Хильтерман.

Россия привлекает европейцев к восстановлению Сирии, желая разделить затраты и сократить свое военное присутствие. Москва таким образом демонстрирует нацеленность на устойчивый результат. Но стороны по-разному смотрят на сохранение сирийской государственности.

Под восстановлением европейцы имеют в виду не только строительство новых зданий, но и реконструкцию социальной жизни. Москва же призывает прежде всего восстановить разрушенные школы, больницы, социальные и государственные учреждения.

Такое недопонимание, скорее всего, сохранится, и ситуация в Сирии может развиваться по двум сценариям. "Нельзя исключать того, что США попытаются превратить Сирию в "трясину" для России, если Москва не согласится действовать в соответствии с главным приоритетом администрации Трампа в Сирии. А именно: устранением иранского военного присутствия", — говорит Хильтерман. В таком случае ощутимого финансирования от Запада ждать не приходится.

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Если ЕС все же согласится дать денег, то, по сути, внесет вклад в реставрацию режима Асада. "Западу придется сделать над собой усилие, чтобы разрешить непростую политическую и моральную дилемму. Там понимают: помощь по умолчанию придаст сирийскому режиму законность и повысит его устойчивость к реформированию", — утверждает европейский эксперт.

Говорить нельзя молчать

Тем не менее сотрудничество России и Европы по этому вопросу необходимо. Одна из самых острых проблем — судьба джихадистов, которые после завершения операции в Идлибе могут устремиться через Турцию в Европу.

"И Россия, и Европа заинтересованы в том, чтобы этого не допустить. Оптимальный вариант — заключить российско-турецкое соглашение по Идлибу, которое поддержит Евросоюз", — отмечает Хильтерман.

Эксперты РСМД считают, что Москва и Брюссель могли бы также совместно заняться разработкой новой конституции Сирии и примирить Израиль с Ираном. Хорошая платформа для переговоров России и ЕС по сирийскому направлению — стамбульский формат с участием России, Турции, Германии и Франции.

В свою очередь, российские эксперты РСМД Руслан Мамедов и Татьяна Шмелева указывают, что даже если Запад откажется от помощи в восстановлении Сирии, Москва найдет способы помочь. "Первое и наиболее вероятное направление — лимитированный процесс реконструкции Сирии "своими силами" при помощи союзников Дамаска, где ведущую роль играет Иран. Еще одно — наиболее перспективное для России и Сирии — привлечение государств Залива к софинансированию реконструкции, что для них даст возможность сбалансировать влияние Ирана", — полагают эксперты.

Так или иначе, софинансировать восстановление Сирии придется. Только по предварительным данным, за почти восемь лет военных действий республика понесла ущерб в 400 миллиардов долларов. А утраченное культурное достояние и вовсе бесценно.