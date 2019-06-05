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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Настоящие верующие": кто они и сколько их

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСвященнослужители на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Священнослужители на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Священнослужители на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. Сорок дней воскресший Спаситель был на земле и являлся ученикам и Богородице. День отдания Пасхи был Его последним днем на земле . Останутся ли теперь в храмах все те, кто приходили освящать куличи сорок дней назад? И правдивы ли результаты опросов, из года в год показывающие одно и то же крайне небольшое число "настоящих верующих"?

В гробницу — на год

Отдание Пасхи (окончание праздника) традиционно выпадает на среду шестой недели после праздника. Сорок дней воскресший Спаситель был на земле и являлся ученикам и Богородице. День отдания Пасхи был Его последним днем на земле. В этот день в православных храмах совершают точно такую же службу, что и на само Светлое Воскресение, совершают последний крестный ход, а плащаницу, со страстной субботы лежавшую в алтаре, убирают в специальную "гробницу", где она будет лежать до следующей Пасхи.
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"Усердно молиться и доедать куличи, если остались, — вот и все, что надо делать верующему", — улыбается иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Честнее построить самим

"Для меня это всегда был такой день, когда снова можно пережить радость пасхальной ночи и Светлой седмицы. Тут мнения немного разделяются: для одних это грустный день — все-таки Пасху провожаем, для других — радость, которая остается в сердце как глубинное переживание, как вера, живущая в сердце", — говорит настоятель храма апостола Иоанна Богослова в Томске священник Дионисий Землянов.
Его храм маленький, всего шестьдесят квадратных метров, в воскресные дни на службу собирается порядка сотни человек. Больше в домовую церковь не поместится. "Жаловаться не приходится, хочется даже построить более просторный храм. <...> Но средства, которые на это требуются, не сравнимы с теми, что мы можем накопить или собрать", — рассказывает отец Дионисий.
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Чаще всего новые храмы возводятся на деньги спонсоров или инвесторов. "Без них это очень долго, хотя честнее и справедливее. Церковь, я считаю, должна строить такие храмы, которые сама сможет потом содержать", — заключает он.

"Малое стадо"

Полемика вокруг числа православных верующих в России, регулярно посещающих богослужения, а, следовательно, и о необходимости строить новые храмы в очередной раз обострилась после визита патриарха Кирилла в Страсбург. Там, обращаясь к журналистам, он заявил, что сегодня Русская церковь строит три храма в сутки. В свою очередь, опросы Левада-центра свидетельствуют, что каждый восьмой, называющий себя православным, вообще не верит в Бога. Государственный ВЦИОМ утверждает, что таковыми "верующими" называют себя порядка 75 процентов россиян. Сходятся они в одном: количество воцерковленных православных в стране не превышает трех-пяти процентов населения.
"Всем нравятся разные цифры. Очевидно, что тех, кто время от времени приходит в храм, гораздо больше, чем тех, кто посещает его постоянно. Думаю, нам надо довериться Евангелию, в котором Господь обращается к ученикам со словами: "не бойся, малое стадо". То есть христиане — это всегда меньшинство", — считает отец Дионисий.
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Как священник он хорошо знает: принимающие таинство крещения могут быть движимы определенным чувством, часто нуждой в Божией помощи. Но осознанную активную христианскую жизнь действительно ведет меньшинство. И если отнестись к православным как к меньшинству, мы получим куда более адекватное представление о нуждах Церкви. "Если же мы будем считать, что нас большинство, мы — подавляющая часть населения России, придется разводить руками и удивляться всякий раз, когда случится какая-то проблема. А так — сможем лучше выстроить отношения с обществом, и, кстати, лучше выполнять свою миссию", — уверен священник.

Теснее, чем в метро

Храм преподобного Сергия Радонежского в московском районе Солнцево практически всегда полон. В праздники здесь служат до трех литургий в день — иначе все желающие причаститься просто не поместятся. Настоятель, глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков полагает, что в окрестностях надо построить еще как минимум пять храмов, чтобы священники могли выполнить свое главное предназначение: поговорить с каждым нуждающимся.
"Храм абсолютно переполнен, особенно в воскресные дни, особенно в осенне-зимний период. И это совсем не то, чем должна заниматься Церковь. Церковь обращается не к массам людей, а к каждому конкретному человеку. И для этого священнику нужно его увидеть, посмотреть ему в глаза, поговорить с ним о его бедах, скорбях и радостях. Многие же, зная, что храм есть, но в нем не протолкнуться, просто не приходят", — сетует он.
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Население Солнцево — около 130 тысяч человек. В Великую субботу, когда в храмах освящают куличи, в храм преподобного Сергия в этом году пришло 20 тысяч. "Понятно, что не все они вернутся. Но когда люди узнают, что рядом есть другой храм, где людей поменьше, туда не только отсюда перетекут, но и новые придут, которые, возможно, вообще в храмах не бывали. Придут с детьми", — убежден отец Александр.
Он не думает, что Церкви нужны точные цифры "в подробностях до единицы" о том, кто как верует и сколько раз в год ходит в храм на службу. "Мне достаточно примерно представлять, сколько у меня завтра причастников, чтобы все правильно приготовить. Но я знаю, мы знаем: храмы открываются и после этого не пустуют", — подчеркивает священник.

Со временем придут все

О том, что жизнь "настоящего верующего" без храма невозможна, говорят достаточно часто. Поэтому на церковном пороге рано или поздно оказываются все те, кто в соцопросах лишь только называет себя православным. "Моя задача — говорить с ними о той жизни, к которой призывает Бог. А к этой жизни приводит лишь богослужение. Многие же понимают ее пока на интуитивном уровне, своего рода языке символов. Конечно, они еще за порогом Церкви, и тут для нас много работы. Нужно найти язык, на котором донести истину. Мы стараемся", — говорит отец Дионисий.
"Русский человек нуждается в храме. Не только затем, чтобы пополнить статистику. Вот он едет по городу, видит золотые маковки церквей, и ему на душе уже становится хорошо. Для этого все у нас в Церкви и происходит", — добавляет отец Александр.
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Аналитика - Религия и мировоззрениеРелигия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссияОбщество
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Dmitry Krupennikov
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