Новый план экономической войны США против России

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Старейший и известнейший американский центр стратегических исследований RAND Corporation разработал по заказу Министерства обороны США стратегию экономического, военного и политического ослабления России, а также ослабления позиций Кремля внутри страны и за рубежом. Об основных положениях этого документа — в материале РИА Новости.

Вперед, в прошлое

"У сегодняшней России много уязвимых точек: цены на нефть и газ упали, что привело к снижению уровня жизни, экономические санкции понизили его еще сильнее, население стареет и вот-вот начнет сокращаться, — отмечается в презентации доклада, размещенной на сайте RAND Corporation. — Такая уязвимость сочетается с глубоко укоренившимися в Кремле опасениями спровоцированной Западом смены режима, утраты статуса великой державы и даже иностранного военного вторжения".

При этом аналитики RAND подчеркивают, что, "несмотря на эти слабости и опасения, Россия остается мощной страной, которой все еще удается конкурировать с США в нескольких ключевых областях". Поэтому команда экспертов разработала ряд мер, направленных на экономическое ослабление России.

Суть новой антироссийской стратегии — "ограничение доходов и навязывание затрат". Впрочем, нового тут немного: доклад RAND Corporation воспроизводит основные постулаты экономической войны, развязанной против СССР в восьмидесятых годах прошлого века.

В ноябре 1982 года президент Рональд Рейган подписал Директиву о национальной безопасности NSDD-66, главным пунктом которой было ограничение экспорта советского газа в Европу посредством срыва строительства газопровода "Уренгой — Помары — Ужгород".

Этот трубопровод должен был соединить СССР с западноевропейской газовой системой, уходящей во Францию, Западную Германию и Италию, и был выгоден как Советскому Союзу, так и европейским странам. Неудивительно, что западные компании охотно предоставили Москве технологии, необходимые для строительства газопровода, трубы большого диаметра, которые не выпускались в СССР, а также обеспечили проект льготным финансированием.

После подписания Рейганом директивы NSDD-66 Вашингтон, угрожая санкциями, потребовал от европейцев выйти из проекта. Под давлением США немецкая компания Mannesmann прекратила поставки в СССР труб большого диаметра, а европейские банки увеличили ставку по кредитам для Москвы с 7,8 процента до 11,25 процента, а затем и 17 процентов годовых.

CC0 / Public domain / Чета Рейган в машине после инаугурации президента CC0 / Public domain / Чета Рейган в машине после инаугурации президента

В результате первую ветку газопровода сдали в эксплуатацию на два года позже, а вторую так и не построили. СССР и европейские партнеры по проекту понесли многомиллиардные убытки.

Перекрыть газ

Теперь RAND Corporation заявляет: "Расширение поставок энергоносителей в Европу из США окажет негативное влияние на экономику России, бюджет страны сократится и, как следствие, сократятся расходы на оборону. Следуя политике увеличения предложения СПГ и снижения цен на природный газ по всему миру, Соединенные Штаты ограничат российские доходы".

При этом авторы доклада отмечают: чтобы этот вариант был по-настоящему эффективным, цены на американский СПГ должны быть более привлекательными, чем на российский газ. А поскольку — в силу географических причин — это невозможно, Вашингтону необходимо вводить все новые санкции против Москвы и европейских компаний, участвующих в строительстве российских газопроводов.

"Более серьезные торговые и финансовые ограничения также способны привести российскую экономику к упадку, особенно если санкции будут всеобъемлющими и многосторонними", — подчеркивается в докладе.

Неслучайно в минувший понедельник госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз призвал Евросоюз ограничить закупки энергоносителей в России. Ранее Вашингтон неоднократно угрожал санкциями европейским компаниям, принимающим участие в строительстве "Северного потока — 2".

В середине мая в конгресс внесли очередной законопроект, предусматривающий санкции против владельцев судов, которые используются при укладке труб, а также лиц, оказывающих проекту финансовую или техническую поддержу.

Еще одним важным пунктом рейгановской директивы NSDD-66 была организация кампании "по резкому уменьшению поступления твердой валюты в Советский Союз в результате снижения цен на нефть в сотрудничестве с Саудовской Аравией".

В докладе RAND об этом не упоминается, однако регулярные твиты Дональда Трампа с требованием к ОПЕК снизить цены на нефть и находящийся на рассмотрении в конгрессе законопроект об антикартельных мерах против организации стран — экспортеров нефти, говорят сами за себя.

Опасные друзья

Важным направлением экономической войны против СССР в администрации Рейгана считали увеличение издержек Москвы на поддержание дружественных режимов во всем мире. ЦРУ тогда развернуло масштабные программы по финансированию движения "Солидарность" в Польше и поставке современного оружия афганским моджахедам.

В докладе RAND Corporation имеется раздел "Геополитические меры навязывания затрат", где отмечается, что "предоставление Украине летальных вооружений надавит на самую слабую точку во внешней политике России", и "если переманить на свою сторону Приднестровье и изгнать российские войска из этого региона, это ударит по престижу Москвы".

Авторы также указывают на необходимость усиления поддержки сирийских повстанцев, содействие либерализации в Белоруссии и "создания экономической конкуренции России за счет расширения связей США на Южном Кавказе".

Гонка высокотехнологичных вооружений, направленная на обострение ресурсного кризиса в СССР, — еще один ключевой пункт "стратегии Рейгана". В первые шесть лет его президентства Пентагон закупил почти 3000 боевых самолетов, 3700 стратегических ракет и десятки боевых кораблей, причем все это были вооружения нового поколения.

Третьего марта 1983 года в телевизионном обращении к нации Рейган заявил, что ядерное оружие не следует рассматривать в качестве предельного и окончательного, против которого не существует защиты, и анонсировал стратегическую оборонную инициативу (СОИ), тут же прозванную журналистами "программой звездных войн".

Все это не могло не вызвать беспокойства в Москве. В СССР развернули программу строительства космического челнока "Буран" и других многоразовых космических аппаратов, вкладывали огромные средства в разработку мощных лазеров, компьютерных технологий, новых видов вооружений. Это отвлекло много ресурсов из сферы производства потребительских товаров и обострило проблему тотального дефицита в стране.

Сегодня аналитики RAND Corporation предлагают Белому дому широкомасштабные инвестиции в создание высокоскоростных противорадиолокационных ракет и "новых малозаметных стратегических бомбардировщиков, равно как автономных или дистанционно управляемых истребителей".

"Плюсы таких разработок в том, что они будут играть на явном страхе Москвы перед возможностями и принципами авиации США, — говорится в презентации. — Это заставит Россию выделять все больше ресурсов для того, чтобы сделать свои системы управления и контроля более жесткими, мобильными и избыточными".

Принципиально новое предложение RAND Corporation по сравнению с рейгановской программой экономической войны, пожалуй, лишь одно: поощрение эмиграции квалифицированной рабочей силы и хорошо образованной молодежи из России.

Самим страшно

Аналитики корпорации отмечают, что "это может принести пользу Соединенным Штатам и другим принимающим странам и навредить Москве". Однако признают: результаты "будут заметны лишь в долгосрочной перспективе, и маловероятно, чтобы это заставило Россию перенапрячь силы".

Да и в целом в RAND Corporation не ждут многого от собственных рекомендаций. Эффективными и выгодными там считают лишь продвижение американского СПГ на европейские рынки и все новые антироссийские санкции.

При этом эксперты оговариваются, что санкции связаны с высоким риском торговых войн, от которых могут пострадать и США. К тому же "их эффективность полностью зависит от готовности других стран присоединиться к этому процессу".

Из "геополитических мер навязывания затрат" более или менее перспективна лишь поставка летального оружия на Украину. Однако степень риска от этих действий оценивается как высокая, поскольку можно "спровоцировать более обширный конфликт, в котором Россия получит серьезные преимущества".

Остальные пункты данного раздела оцениваются как малоэффективные и рискованные. Так, усиление поддержки сирийских повстанцев, по мнению авторов доклада, "может оказаться в принципе неосуществимым, учитывая радикализацию, раздробленность и упадок сирийской оппозиции".

"Содействие либерализации в Белоруссии, скорее всего, не увенчается успехом и способно спровоцировать мощный ответ России, — констатируют эксперты RAND. — Создать экономическую конкуренцию Москве, расширяя связи на Южном Кавказе, непросто по географическим и историческим соображениям, а ослабить российское влияние в Центральной Азии очень трудно и требует серьезных финансовых затрат".

Что касается попыток переманить на свою сторону Приднестровье, то "это позволит Москве сэкономить деньги и, вполне возможно, приведет к дополнительным расходам для Соединенных Штатов и их союзников".