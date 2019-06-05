В России из-за москитных сеток ежегодно гибнут сотни детей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Ирина Халецкая. В начале июня в Сальске Ростовской области двое детей 2017 года рождения выпали из окна квартиры на пятом этаже: близнецы облокотились на москитную сетку и сорвались вниз. Оба остались живы, но сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Статистика ужасающая: с начала года в России из окон выпали более 100 детей, 15 из них погибли. В большинстве случаев виновата москитная сетка: ребенку кажется, что она прочная, как стекло, однако это лишь иллюзия безопасности. Кто виноват и что делать, разбиралось РИА Новости.

Не знала, что сын выпал

"Ребенок облокотился на москитную сетку, она не выдержала вес. Он упал с высоты седьмого этажа", — башкирские СМИ 2 июня сообщили о четырехлетнем мальчике, выпавшем из окна в Стерлитамаке. Малыш получил серьезные увечья: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы. Сейчас мальчик в больнице, медики борются за его жизнь.

В День защиты детей, 1 июня, из окна квартиры на пятом этаже в Нерюнгри выпал пятилетний мальчик, он чудом остался жив. Ребенок вылетел вместе с москитной сеткой, на которую опирался. Очевидцы рассказали: мать в тот момент находилась в другой комнате и ни о чем не подозревала. Страшную новость ей сообщили соседи, они и вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В Твери 2 июня произошло сразу два несчастных случая: из окна бани выпала девочка. Отец сам поставил двухлетнего ребенка на подоконник. В какой-то момент он отвлекся, дочка облокотилась на москитную сетку и полетела вниз. А в поселке Орша под Тверью мать не уследила за пятилетней дочерью: та залезла на кровать, с кровати перебралась на подоконник и выпала из открытого окна второго этажа. Дети госпитализированы с переломами.

"Никто не задумывается"

По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в России, за 2018 год из окон с москитными сетками выпало 905 детей (60 процентов — до четырех лет): 123 ребенка погибли, 33 стали инвалидами. С начала 2019-го уже зафиксировано более сотни падений, более половины — дети до четырех лет.

"Падение из окна — неважно, с какого этажа — всегда сопровождается тяжелыми травмами. К нам привозят детей с ЧМТ, ушибами, переломами, повреждениями центральной нервной системы и внутренних органов. Все это может сделать ребенка инвалидом", — рассказывает РИА Новости главный врач отделения травматологии Детской республиканской клинической больницы в Сыктывкаре Владимир Росин. Лето — самая нелюбимая пора для него. Ведь ежегодно он наблюдает одну и ту же картину: резко возрастает число случаев, когда дети падают с высоты. В "рейтинге" у врача кататравмы уверенно занимают третье место после бытовых травм и ДТП.

"Мы беседуем с родителями, пытаемся понять, что же случилось? А они лишь пожимают плечами — либо не заметили, как ребенок залез на окно, либо не думали, что москитная сетка настолько непрочная и не способна выдержать вес ребенка", — говорит медик.

За годы работы Росин отметил и другую закономерность: нередко в погоне за дешевизной молодые родители покупают самые бюджетные стеклопакеты без возможности проветривания в вертикальном режиме. "Необязательно ведь открывать окно настежь, чтобы пустить свежий воздух. Но такие окна по-другому не работают. О фиксаторах, которые не позволят открыть окно более чем на несколько сантиметров, но тоже стоят денег, никто из родителей даже не задумывается", — сетует врач.

Ежегодно сотрудники его отделения собирают пресс-конференции, где рассказывают о детских травмах. Подключают к разъяснительным беседам и волонтеров. Особо акцентируют внимание на случаях падения из-за москитных сеток. И несмотря ни на что, количество обращений не сокращается. "Нельзя ставить мебель близко к окну — чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Падение происходит за секунду. Можно не успеть схватить малыша за руку. И никогда нельзя надеяться на сетку: она не защитит. Мы это проговариваем. И все бесполезно", — недоумевает Росин.

"Куда смотрела мать"

По каждому несчастному случаю следователи проводят проверку. По данным правоохранительных органов, чаще всего родители оставляют детей без присмотра либо поручают это пожилым людям или подросткам.

В апреле прошлого года в Щелково из окна седьмого этажа выпал мальчик — разбился насмерть. В тот момент с ребенком находилась няня — не углядела. Мать была на улице и фактически стала свидетельницей гибели сына. Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности". По информации СМИ, в суде родители дали показания, что сиделка якобы специально открыла окно и выбросила ребенка из-за ревности. При этом договор с ней семья не оформила — женщина получала деньги в конверте. Суд приговорил няню к году и трем месяцам лишения свободы условно. Родителей к ответственности не привлекли.

Если в случившемся есть вина родителей, их могут привлечь к уголовной ответственности. Адвокат по делам несовершеннолетних Виктория Данильченко в комментарии РИА Новости отметила, что родители попадают под действие УК, только когда ребенок погиб либо получил тяжелые травмы. Максимальное наказание по статье "Причинение смерти по неосторожности" — два года лишения свободы, а по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" — арест сроком до полугода. Однако даже если исход трагический, родители крайне редко получают реальный срок. Чаще наказанием определяют штраф или исправительные работы — в зависимости от обстоятельств дела, объясняет Данильченко.

В Сети мнения на этот счет разделились. Есть те, кто считает, что во всем винить родителей нельзя — дескать, уследить за ребенком не всегда возможно. И приводят конкретный пример. В середине мая из окна дома в Ставрополе, облокотившись на москитную сетку, выпал восьмилетний мальчик. От полученных травм он скончался. Незнакомые люди стали оставлять в соцсетях нелестные отзывы в адрес матери малыша. Но на ее защиту встали очевидцы. "Очень прошу проявить сострадание и не набрасываться с упреками на семью пострадавшего, мама была с ним рядом — это роковая случайность, смертельная секунда", — написала одна знакомая.

Другие же уверены, что вина за гибель детей полностью лежит на родителях, поэтому нужно ужесточать наказание за причинение смерти по неосторожности. "Сезон "падающих малышей" открыт. <...> Сетка даже кошку не выдерживает! Куда смотрела мать? Пора вводить ответственность на законодательном уровне, чтоб родители попадали под статью УК. Это нормально, что ребенок тянется к москитной сетке, а мама этого не видит?" — не сдерживают эмоции комментирующие.

"Снял все ручки"

В экспертном сообществе неоднократно поднимали проблему выпадения детей из окон и озвучивали разные идеи по предотвращению подобных трагедий. На пресс-конференции в конце мая Леонид Рошаль, президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы, предложил выдавать родителям новорожденных наборы с ограничителями для окон и специальные информационные материалы, а также разработать "навигацию по безопасному детству".

В свою очередь, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила РИА Новости о намерении в ближайшее время рассмотреть лучшие практики по безопасности детства в регионах и тиражировать их на федеральном уровне. Так, в Тюмени запустили проект "Безопасность детства": опытные родители приходят в гости и делятся советами с молодыми о том, как обустроить быт с точки зрения безопасности. Они показывают, где скользкий пол, где острые углы, о которые могут удариться дети. Особое внимание на "лекциях" уделяют окнам, рекомендуя сразу же установить блокираторы.

Впрочем, многие родители и сами понимают, что одной бдительности недостаточно, и все больше интересуются вопросами детской безопасности. Спрос порождает предложение: предприниматели предлагают установить специальные "антикошки" — небольшие решетки, способные выдержать вес домашнего питомца или маленького ребенка. Подобные приспособления мастера делают вручную по индивидуальному заказу.

У Юрия Пустового из Курска несколько лет назад родился сын. Однажды отец увидел, как ребенок вскарабкался на подоконник, пока мать мыла окна, и едва не упал вниз. А семья живет на девятом этаже. "Первое, что сделал, — снял все оконные ручки. Но это не выход из ситуации, потому как летом в квартире невыносимо душно. Тогда стал искать адекватное решение проблемы и своими руками смастерил прочную решетку, которая крепится на оконную раму, а не на проем. Такая выдерживает до 150 килограммов", — делится подробностями Пустовой с корреспондентом РИА Новости.