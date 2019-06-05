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РИА Новости
Туризм

Турпоток россиян в Турцию весной вырос на треть

Вчера, 10:54
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CC0 / Mayya666 / KemerПляж в Кемере
Пляж в Кемере
CC0 / Mayya666 / Kemer
МОСКВА, 5 июня - РИА Новости. Турпоток россиян в Турцию по итогам первых четырех месяцев 2019 года вырос на 35%, сообщает АТОР.
С января по апрель в этой стране побывали почти девять миллионов зарубежных гостей (на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Россия уверенно входит в тройку стран-лидеров по числу прибывших гостей: наши сограждане посетили страну более 710 тысяч раз (8% от всего въездного турпотока). Опережает Россию только Германия (803,5 тысяч туристов, + 19,6%) и Болгария (почти 739 тысяч, + 27,6%).
На 20% (до 333 тысяч человек) выросло число отдыхающих из Нидерландов. Турпоток из Франции увеличился на 21% (181 тысяча путешественников), из Бельгии – на 15% (81 тысяча), из Польши - на 48% (84 тысячи гостей).
Самым популярным направлением весной был Стамбул, его посетили почти 4,4 миллиона туристов, на втором месте - курорты Антальи (там побывали 1,44 миллиона человек), на третьем – Эдирне (чуть более миллиона визитеров).
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В апреле российские туристы уже вышли на первое место по количеству иностранных прибытий в Турцию: почти 392 тысяч (11,89% от числа всех иностранных туристов). Это почти на 34% больше, чем в апреле 2018 года.
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Спортсмены и команды
Германия
Анталья (провинция)СтамбулТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмПольшаФранцияБельгияТурцияРоссияБолгария
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