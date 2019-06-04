В США опровергли сообщения СМИ об условии признания легитимности Асада

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Сообщения саудовских СМИ, что США признают президента Сирии Башара Асада в обмен на давление РФ на Иран, не соответствуют действительности, заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Будет встреча по Ближнему Востоку, но мы работаем над деталями. И, конечно, пока никакого подобного соглашения нет. Я бы не доверял этим публикациям", - сказал он в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Ранее саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что США и Израиль намерены на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России признание легитимности Асада и снятие санкций с сирийских властей, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в этой стране.