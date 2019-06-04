СМИ рассказали о мощности последней испытанной в КНДР ядерной бомбы

"Новый взгляд на сейсмологические данные предполагает, что взрыв был между 148 и 328 килотоннами, и, вероятно, около 250 килотонн", - говорится в статье.

"Если бы она взорвалась над Вашингтоном, она разрушила бы практически все жилые здания в центре города и нанесла ожоги третьей степени всем в радиусе трех миль (4,8 км – ред.)", - отмечает издание.

Ядерное испытание на северокорейском полигоне Пхунгери в 2017 году стало последним на сегодняшний день таким испытанием в КНДР. После этого власти страны объявили о завершении работ по разработке ядерного оружия. В 2018 году КНДР согласилась начать переговоры с США о денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности. В рамках этого процесса состоялись две встречи лидеров США и КНДР, однако к окончательным договоренностям сторонам прийти пока не удалось.