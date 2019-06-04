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РИА Новости

СМИ рассказали о мощности последней испытанной в КНДР ядерной бомбы

Вчера, 23:05
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн – РИА Новости. Мощность испытанной в 2017 году в КНДР ядерной бомбы была примерно на 66% больше, чем эксперты считали ранее, сообщает издание Defense One со ссылкой на последние исследования в этой области.
Издание напоминает, что первоначальные оценки мощности взрыва находились в диапазоне 30-300 килотонн в тротиловом эквиваленте, а разведывательное сообщество США придерживалось цифры 140 килотонн.
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"Новый взгляд на сейсмологические данные предполагает, что взрыв был между 148 и 328 килотоннами, и, вероятно, около 250 килотонн", - говорится в статье.
Как отмечают эксперты, такая мощность в 16 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.
"Если бы она взорвалась над Вашингтоном, она разрушила бы практически все жилые здания в центре города и нанесла ожоги третьей степени всем в радиусе трех миль (4,8 км – ред.)", - отмечает издание.
Ядерное испытание на северокорейском полигоне Пхунгери в 2017 году стало последним на сегодняшний день таким испытанием в КНДР. После этого власти страны объявили о завершении работ по разработке ядерного оружия. В 2018 году КНДР согласилась начать переговоры с США о денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности. В рамках этого процесса состоялись две встречи лидеров США и КНДР, однако к окончательным договоренностям сторонам прийти пока не удалось.
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