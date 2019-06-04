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РИА Новости

Юрист раскритиковал предложенный Минюстом новый вид алиментов

Вчера, 22:53
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Адвокат Алексей Михальчик скептически относится к новому виду алиментов, предложенных Минюстом России, он считает, что это не принесет существенной пользы детям.
Ранее Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом ребенка в таком случае должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определять суд.
"Я достаточно скептически отношусь к любой форме сомнительной финансовой нагрузки на лицо, которое обязано содержать детей, но на данный момент существует проблема, что алименты не платят вообще. Не платятся они и под воздействием исполнительных мер, ни даже под страхом уголовной ответственности. Мне очень сомнительно, что дополнительный такой момент позволит как-то лучше защитить права детей", - сказал Михальчик РИА Новости во вторник.
В феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Министерство также анонсировало разработку целого ряда поправок в семейное законодательство.
Уже в марте обе палаты российского парламента одобрили и приняли закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.
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Алексей МихальчикРоссияОбщество
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