Юрист раскритиковал предложенный Минюстом новый вид алиментов

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Адвокат Алексей Михальчик скептически относится к новому виду алиментов, предложенных Минюстом России, он считает, что это не принесет существенной пользы детям.

Ранее Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом ребенка в таком случае должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий. Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определять суд.

"Я достаточно скептически отношусь к любой форме сомнительной финансовой нагрузки на лицо, которое обязано содержать детей, но на данный момент существует проблема, что алименты не платят вообще. Не платятся они и под воздействием исполнительных мер, ни даже под страхом уголовной ответственности. Мне очень сомнительно, что дополнительный такой момент позволит как-то лучше защитить права детей", - сказал Михальчик РИА Новости во вторник.

В феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Министерство также анонсировало разработку целого ряда поправок в семейное законодательство.