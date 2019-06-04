Китай осуществит первый в стране запуск спутников с морского космодрома

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Китай планирует в среду осуществить первый в истории страны космический пуск с морской платформы, сообщил американский специализированный сайт Китай планирует в среду осуществить первый в истории страны космический пуск с морской платформы, сообщил американский специализированный сайт Spaceflight Now

По его данным, пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с несколькими космическими аппаратами будет осуществлен с подвижной стартовой платформы, расположенной в Желтом море. Старт намечается примерно в 12:30 по местному времени (в 07:30 мск).

С 1967 по 1988 годы в Индийском океане возле побережья Кении функционировал морской космодром на базе итальянской платформы Сан-Марко. С неё были осуществлены 9 космических пусков американских ракет Scout.

С 1999 по 2014 года в Тихом океане проводились пуски с подвижной стартовой платформы Odyssey российско-украинской ракеты "Зенит-3SL". Всего было 36 пусков.