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РИА Новости

Ципрас подтвердил дату проведения досрочных парламентских выборов в Греции

Вчера, 22:33
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© AFP 2019 / Sakis MitrolidisПремьер-министр Греции Алексис Ципрас
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
© AFP 2019 / Sakis Mitrolidis
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
АФИНЫ, 4 июн - РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас подтвердил, что 10 июня попросит президента Греции Прокописа Павлопулоса распустить парламент и назначить досрочные выборы на 7 июля.
В интервью греческому общественному телевидению ERT Ципрас сообщил, что после выборов в Европарламент, на которых правящая партия СИРИЗА проиграла оппозиционной "Новой демократии", принципы демократии требуют провести досрочные выборы.
"Впервые премьер-министр после европейских выборов ускоряет выборы", - сказал Ципрас, который ранее заявлял, что правительство отработает весь отведенный конституцией четырехлетний срок до октября 2019 года.
"Досрочные выборы пройдут 7 июля. В следующий понедельник, 10 июня, я пойду к президенту Греции и попрошу распустить парламент и назначить досрочные выборы", - сказал Ципрас.
"Я не ухожу в отставку. Я не прошу назначить служебное правительство", - отметил он.
Ципрас пояснил, что не требует провести выборы раньше по согласованию с министром образования, чтобы не мешать завершить экзамены в школах. Избирательные участки в Греции расположены, как правило, в школах.
На выборах 26 мая СИРИЗА уступила "Новой демократии" более 9 процентных пунктов.
Ципрас выступил также в защиту своей экономической политики, сказав, что она должна помочь обществу.
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Алексис ЦипрасГрецияВ мире
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