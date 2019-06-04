Президент Молдавии примет участие в церемонии открытия ПМЭФ

КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что получил приглашение принять участие в открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В этом году меня впервые пригласили выступить на открытии форума, я думаю, что это очень важно для имиджа Республики Молдова. Кроме этого, мы планируем проведение делового экономического совета между Республикой Молдова и Российской Федерацией, в котором с молдавской стороны будет президент, а с российской — вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак", - заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
30 мая, 08:00Россия исправляет ошибку СССР
По словам Додона, он будет обсуждать с Козаком текущую экономическую ситуацию и дату проведения второго молдавско-российского экономического форума в Кишиневе. Предварительно планируется, что МРЭФ состоится во второй декаде сентября.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.