Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T22:18Z
https://ria.ru/20190604/1555259592.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155521/27/1555212731_0:170:3056:1889_1036x0_80_0_0_4a85aa8e732ff894448282e15a8dacbe.jpg
РИА Новости

Лавров отметил важность наращивания взаимодействия в форматах БРИКС и ШОС

Вчера, 22:18
794
© РИА Новости / Владимир ПесняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
СТАВРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Наращивание взаимодействия в форматах БРИКС и ШОС - один из приоритетов внешней политики России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Приветственное слово главы МИД РФ участникам международного фестиваля "Российская студенческая весна стран БРИКС и ШОС" зачитал руководитель управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко на церемонии открытия фестиваля.
Флаги стран-участников БРИКС
16 мая, 07:10
В МИД оценили устойчивость экономики стран БРИКС к санкциям
"БРИКС и ШОС - многосторонние объединения такого типа отвечают реалиям двадцать первого века. Наращивание взаимодействия в этих форматах - в числе безусловных приоритетов внешней политики Российской Федерации", - говорится в приветствии Лаврова.
Министр иностранных дел России отметил, что к 2019 году фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" превратился в "востребованную площадку", способствующую развитию "деловых и культурно-гуманитарных связей" на международном уровне. "Не случайно уже второй раз он проходит под патронатом ЮНЕСКО", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что взаимодействие молодёжи стран БРИКС и ШОС, реализуемое в формате фестиваля, вносит "значительный вклад" в укрепление "основ межгосударственных отношений", в "поддержание атмосферы мира, дружбы и доверия между народами".
Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" проходит 4-9 июня в Ставрополе, в его работе принимают участие 2,5 тысячи человек из 23 стран. Фестиваль приурочен к открытию года председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества. Организаторами III международного студенческого фестиваля выступают Российский союз молодёжи (РСМ), Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Ставропольского края.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
22 мая, 12:10
Лавров надеется, что участие Индии и Пакистана в ШОС пойдет на пользу всем
400000
Обсудить 0
БРИКССергей ЛавровМИД РФШОСРоссияВ мире
Рекомендуем
Прием заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке в ДНР
В ЕР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
РИА
Новости
Джон Реймонд
Американский генерал рассказал об успехах России в космосе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Лента
новостей
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг призвал Россию проявить "политическую волю" для спасения ДРСМД
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за отравления химикатами
Строительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"
Киев призвал не блокировать канал ATR на YouTube после жалобы Роскомнадзора
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал, кого будет защищать в рамках ситуации с Приватбанком
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
СМИ рассказали о мощности последней испытанной в КНДР ядерной бомбы
В компании "Май" прокомментировали итоги исследования чая Роскачеством
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Паспорта граждан ДНР и РФ
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния