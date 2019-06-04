Лавров отметил важность наращивания взаимодействия в форматах БРИКС и ШОС

СТАВРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Наращивание взаимодействия в форматах БРИКС и ШОС - один из приоритетов внешней политики России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Приветственное слово главы МИД РФ участникам международного фестиваля "Российская студенческая весна стран БРИКС и ШОС" зачитал руководитель управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко на церемонии открытия фестиваля.

"БРИКС и ШОС - многосторонние объединения такого типа отвечают реалиям двадцать первого века. Наращивание взаимодействия в этих форматах - в числе безусловных приоритетов внешней политики Российской Федерации", - говорится в приветствии Лаврова.

Министр иностранных дел России отметил, что к 2019 году фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" превратился в "востребованную площадку", способствующую развитию "деловых и культурно-гуманитарных связей" на международном уровне. "Не случайно уже второй раз он проходит под патронатом ЮНЕСКО", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что взаимодействие молодёжи стран БРИКС и ШОС, реализуемое в формате фестиваля, вносит "значительный вклад" в укрепление "основ межгосударственных отношений", в "поддержание атмосферы мира, дружбы и доверия между народами".