Пензенская область впервые установила свой стенд на ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.