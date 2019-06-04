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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Пензенская область впервые установила свой стенд на ПМЭФ

Вчера, 22:14
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТабличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге
Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге
ПЕНЗА, 4 июн - РИА Новости. Пензенская область в этом году впервые установила свой стенд на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщило во вторник областное правительство.
"Стенд Пензенской области впервые установлен на площадке Петербургского международного экономического форума. В рамках форума запланированы более 20 деловых встреч и переговоров со стратегическими партнерами Пензенской области", - говорится в сообщении.
Делегацию Пензенской области возглавил губернатор Иван Белозерцев.
"Намечено подписать соглашения о сотрудничестве с "Харбинской электрической корпорацией" (КНР), правительствами Московской, Кемеровской областей и Севастополя, компаниями "Новапорт" и "Моторные технологии", госкорпорациями "Роскосмос" и "Ростех", - отмечается в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Пензенская областьЭкономика
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