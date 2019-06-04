СПЧ обратится во ФСИН в случае отказа Уилану в общении с наблюдателями

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратится в ФСИН России в случае отказа администрации московского СИЗО в общении обвиняемого в шпионаже гражданина четырех стран Пола Уилана с членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК), сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее, как рассказала РИА Новости замглавы ОНК Ева Меркачева, работники СИЗО "Лефортово" прервали разговор Уилана с членами ОНК, как только он заговорил по-английски и без переводчика, что запрещено правилами.
"Мы этот вопрос будем выяснять. Если администрация СИЗО будет настаивать, мы будем вынуждены обратиться к руководству ФСИН России", - рассказал Федотов.
По его словам, член Совета Ева Меркачева приходила к Уилану и будет его посещать еще. "Правда, там есть проблема – Пол Уилан не говорит по-русски, а администрация СИЗО "Лефортово" запрещает общаться с ним на английском языке. В связи с этим у нас есть вопрос: согласно какому законодательству запрещено общение обвиняемого с членом ОНК в зависимости от используемого ими языка?", - сказал глава СПЧ.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности. На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей еще на три месяца.
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