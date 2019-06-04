СПЧ обратится во ФСИН в случае отказа Уилану в общении с наблюдателями

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратится в ФСИН России в случае отказа администрации московского СИЗО в общении обвиняемого в шпионаже гражданина четырех стран Пола Уилана с членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК), сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

Ранее, как рассказала РИА Новости замглавы ОНК Ева Меркачева, работники СИЗО "Лефортово" прервали разговор Уилана с членами ОНК, как только он заговорил по-английски и без переводчика, что запрещено правилами.

"Мы этот вопрос будем выяснять. Если администрация СИЗО будет настаивать, мы будем вынуждены обратиться к руководству ФСИН России", - рассказал Федотов.

По его словам, член Совета Ева Меркачева приходила к Уилану и будет его посещать еще. "Правда, там есть проблема – Пол Уилан не говорит по-русски, а администрация СИЗО "Лефортово" запрещает общаться с ним на английском языке. В связи с этим у нас есть вопрос: согласно какому законодательству запрещено общение обвиняемого с членом ОНК в зависимости от используемого ими языка?", - сказал глава СПЧ.