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РИА Новости

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Вчера, 21:00
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© РИА Новости / Владимир ПесняВоспитанник одного из детских домов
Воспитанник одного из детских домов
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Новые выплаты коснутся тех, чьи дети живут отдельно и нуждаются в новой жилищной площади. При этом ребенка в таком случае должны признать нуждающимся в обеспечении жильем или улучшении жилищных условий.
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Размер выплат и необходимость их начисления в ежемесячном порядке будет определяться судом.
Как сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на Совет при Президенте России по кодификации гражданского законодательства, эти новшества позволят суду в каждом конкретном случае оценить ситуацию и принять решение, которое будет наиболее сбалансировано учитывать интересы родителей и ребенка.
При этом у семьи, в которой проживает ребенок, не должно быть пригодной для жизни недвижимости и финансов, позволяющих приобрести ее. Помимо этого, алиментщик должен быть признан трудоспособным.
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В феврале глава Минюста Александр Коновалов заявил о необходимости обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Министерство также анонсировало разработку целого ряда поправок в семейное законодательство.
Уже в марте обе палаты российского парламента одобрили и приняли закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет.
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Общество
Популярные комментарии
Еще один шаг к уничтожению института семьи. Люди просто перестанут связывать себя брачными обязательствами и рожать детей! Что дальше? Снова правительство пытается решить проблему своей несостоятельности за счет простых граждан. Вместо того чтобы заниматься экономикой и повышением благосостояния граждан, выпускает очередной опус бешенного принтера.
4 июня, 21:53
Indra Toue
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4 июня, 21:52
Артур Кукин
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