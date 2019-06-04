В компании "Май" прокомментировали итоги исследования чая Роскачеством

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Показатели качества и безопасности черного листового и пакетированного чая, которые использовала в своем исследовании организация Роскачество, не установлены ни в одном нормативно-правовом акте, условия проведения испытаний и их методика компании неизвестны, сообщили РИА Новости в компании "Май" (торговая марка чая "Ричард").

"Протоколы испытаний ООО "Май" не предоставлялись, нам неизвестно, в каких условиях производился отбор проб, и сама методика испытаний. При некорректном отборе и несоблюдении норм при проведении испытаний микроорганизмы могут попасть в продукт с рук отбирающего, инструментов или из внешней среды", - сообщили в пресс-службе.

Роскачество опубликовало во вторник итоги исследования листового и пакетированного черного чая, сообщив, в частности, что обнаружило в продукции 11 торговых марок группы бактерий кишечной палочки. Отбор проводился по 178 показателям качества и безопасности.

"Ни в одном нормативно-правовом акте, действующем на территории России и стран Таможенного союза, как и во внутреннем документе Роскачества, на который ссылается данная организация, утверждая, что наш продукт якобы имеет недостатки по фактическим показателям, не установлены эти самые показатели и их нормативные значения для чая", - говорится в комментарии "Мая"

В компании считают, что выводы Роскачества о недостатках производимой ею продукции (чай "Ричард") не обоснованы и вводят потребителей в заблуждение. "Компания "Май" поставляет свою продукцию более чем в 40 стран мира. Наша продукция на протяжении десятилетий, безусловно, соответствует всем законодательным требованиям стран, в которых проживают наши потребители", - отмечается в комментарии.